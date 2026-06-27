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bírság

Lecsapott a balatoni halőrség: elképesztő mennyiségű bírságot szabtak ki

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Nem maradtak következmények nélkül a balatoni horgászati szabályszegések: a halőrök összesen 275 ezer forint bírságot szabtak ki, és 55 hónapnyi horgászati eltiltást osztottak ki a közelmúltban. Az engedély nélküli horgászattól a tiltott pergetésig többféle szabálytalanság is szerepel a friss esetek között.
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bírsághalőrszabálysértési bírság

Lecsaptak a balatoni halőrök, a közelmúltban összesen 275 ezer forint bírságot és 55 hónapnyi horgászati eliltást szabtak ki. A háttérben olyan szabálysértések álltak, mint például a tiltott pergetés vagy épp az engedély nélküli horgászat. Ezek közül ismertetett most nyolcat a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. kiemelve: a horgászatra vonatkozó előírások megszegése komoly következményekkel járhat. 

Többszázezer forint bírságot szabtak ki a balatoni halőrök.
Többszázezer forint bírságot szabtak ki a balatoni halőrök. Fotó: Tibor Szabo / Pexels

 

Razzia a Balatonnál: többszázezer forint bírságot szabtak ki a halőrök

A legsúlyosabb szankciót, 65 ezer forintos halvédelmi bírságot és egyéves horgászati eltiltást engedély nélküli horgászat miatt szabták ki. A Cigány-árkon és a Nyugati-övcsatornán tetten ért két niklai és egy kéthelyi lakos így komoly árat fizetett az illegális horgászatért 

- közölte Sonline hozzátéve, a hatóságok nemcsak az engedély nélküli horgászatot, hanem az adminisztrációs mulasztásokat és a tilalmak megszegését is büntették.

 Az esetek között szerepelt olyan horgász, aki Buzsáknál az általános tilalmi időszakban próbált szerencsét, míg egy másik kifogott pontyát nem vezette be a fogási naplóba. A szabálytalanságok között emellett tiltott ragadozóhalas pergetés és őrizetlenül hagyott horgászfelszerelés is előfordult.

 

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