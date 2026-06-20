Balatoni retro galéria – ilyen volt régen a nyaralás

„A magyar tenger” ma Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, ám ez nem volt mindig így. A Balaton a 20. század első felében vált igazán meghatározó üdülőhellyé, a korabeli felvételek pedig bepillantást engednek a hajdani nyarak világába.
A Balaton története szorosan összefonódik a hazai turizmus fejlődésével. Bár a fürdőkultúra már a 19. században megjelent a tónál, a térség jelentősége az első világháborút követően, a trianoni határváltozások után növekedett meg látványosan.
Az 1930-as és 1940-es évektől egyre többen választották nyaralási célpontként a tavat, miközben a tömegüdültetés és a sporthorgászat is gyors fejlődésnek indult. Galériánk korabeli fényképeken mutatja be, milyen volt a balatoni élet a régi nyarak idején, amikor a strandolás, a csónakázás és a családi kikapcsolódás már a mindennapok részévé vált a tóparton.
Galéria: Balatoni élmények – így nyaraltunk régen
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