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Balaton

Balatoni retro galéria – ilyen volt régen a nyaralás

Tegnap, 9:51
Olvasási idő: 2 perc
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„A magyar tenger” ma Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, ám ez nem volt mindig így. A Balaton a 20. század első felében vált igazán meghatározó üdülőhellyé, a korabeli felvételek pedig bepillantást engednek a hajdani nyarak világába.
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Balatonnyárretró

A Balaton története szorosan összefonódik a hazai turizmus fejlődésével. Bár a fürdőkultúra már a 19. században megjelent a tónál, a térség jelentősége az első világháborút követően, a trianoni határváltozások után növekedett meg látványosan.

Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
1955 – Balatonföldvár
Fotó: Fortepan / Tóth Tibor

Az 1930-as és 1940-es évektől egyre többen választották nyaralási célpontként a tavat, miközben a tömegüdültetés és a sporthorgászat is gyors fejlődésnek indult. Galériánk korabeli fényképeken mutatja be, milyen volt a balatoni élet a régi nyarak idején, amikor a strandolás, a csónakázás és a családi kikapcsolódás már a mindennapok részévé vált a tóparton.

Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
1961 – Balatonfenyves
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Balatoni nyaralás, Balatoninyaralás
Galéria: Balatoni élmények – így nyaraltunk régen
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1946

 

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