Balatoni retro galéria – ilyen volt régen a nyaralás

A Balaton története szorosan összefonódik a hazai turizmus fejlődésével. Bár a fürdőkultúra már a 19. században megjelent a tónál, a térség jelentősége az első világháborút követően, a trianoni határváltozások után növekedett meg látványosan.

1955 – Balatonföldvár

Fotó: Fortepan / Tóth Tibor

Az 1930-as és 1940-es évektől egyre többen választották nyaralási célpontként a tavat, miközben a tömegüdültetés és a sporthorgászat is gyors fejlődésnek indult. Galériánk korabeli fényképeken mutatja be, milyen volt a balatoni élet a régi nyarak idején, amikor a strandolás, a csónakázás és a családi kikapcsolódás már a mindennapok részévé vált a tóparton.