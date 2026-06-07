Nagy pénzek mozognak a Balatonnál: ennyit vihetnek haza a szakácsok nyáron

A Balatonnál idén nyáron is nagy harc indul a jó szakácsokért. A milliós fizetések léteznek, de főként a prémiumhelyekhez és a vezető pozíciókhoz kötődnek.

Milliós ajánlatok is felbukkannak a balatoni vendéglátásban, de nem ez számít átlagosnak. Mutatjuk, milyen fizetésre számíthatnak a szakácsok a nyári szezonban. (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Nem minden szakács keres milliókat a Balatonnál

A nyári szezon közeledtével ismét előkerültek a balatoni vendéglátásról szóló hírek, köztük a milliós szakácsfizetések is. A valóság azonban árnyaltabb: valóban vannak olyan állások, ahol nettó 1–1,5 millió forintos havi bért kínálnak, ezek főként prémiuméttermekhez, séfhelyettesi vagy vezető pozíciókhoz kapcsolódnak.

A legtöbb balatoni szakács ennél alacsonyabb, de még mindig versenyképes fizetésért dolgozhat a szezonban. Az álláshirdetések alapján a jellemző bérsáv inkább nettó 500 és 850 ezer forint között mozog, vagyis a milliós ajánlatok látványosak, de nem általánosak – írja a Veol.

A szállás és az étkezés is döntő lehet

A Balatonnál ma már nem csak a fizetés számít. Sok vendéglátóhely ingyenes vagy kedvezményes szállást, napi étkezést és egyéb juttatásokat is kínál, mert a szezonális dolgozók jelentős része nem helyben él, hanem az ország más részeiből érkezik.

Az északi part népszerűbb vendéglátóhelyein a 2500–3500 forintos órabér sem ritka (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Számukra a biztos lakhatás sokszor legalább olyan fontos, mint néhány tízezer forinttal magasabb bér. Az északi part népszerűbb vendéglátóhelyein a 2500–3500 forintos órabér sem ritka – írta a Világgazdaság.

Komoly harc folyik a jó szakácsokért

A vendéglátósok szerint a legnagyobb gondot már nem pusztán a bérszint, hanem a szakemberhiány jelenti. A tapasztalt szakácsokért a balatoni éttermek egymással és a külföldi munkáltatókkal is versenyeznek.

Külföldön sok helyen nettó 1900 euró (675 ezer forint) körüli fizetéssel, szállással és étkezéssel csábítják a magyar szakembereket. Ez a balatoni munkaadókat is béremelésre és jobb munkafeltételekre kényszeríti.

A szezon így nem arról szól, hogy minden szakács milliókat keres, hanem arról, hogy a jó szakemberekért egyre nagyobb verseny zajlik.

Itt a lista: ennyiért fürödhetünk a fizetős balatoni strandokon 2026-ban

Ahogy megérkezik a nyár és egyre melegebb napok köszöntenek ránk, sokan már alig várják, hogy ellátogassanak a magyar tengerhez, és egy kicsit felfrissülhessenek a Balatonban. Noha az idei szezonban az üzemeltetők többsége nagyjából 10-15 százalékos áremelést épített be a jegyekbe, jó hír, hogy még így is találunk kedvező árakat kínáló balatoni strandokat. Az alábbiakban összeszedtük a 2026-ban érvényes felnőtt napijegyárakat, valamint a magyar tengernél található szabadstrandok listáját is mutatjuk.