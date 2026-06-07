Drámai a helyzet! – új sziget van kialakulóban a Balatonon

A Balaton vízállása az elmúlt időszakban ismét mérséklődött, és jelenleg átlag 83 centiméter körüli értéken áll a siófoki vízmércénél. A szakemberek szerint a mostani helyzet mögött elsősorban a tartósan alacsony csapadékmennyiség és a fokozott párolgás áll. A vízgyűjtő területek nem tudnak elegendő vizet továbbítani a tó felé, miközben a tavaszi és nyári napsütés, valamint a gyakori szeles idő tovább fokozza a veszteséget. Így hiába érkezik időnként eső, annak jelentős része nem jut el közvetlenül a Balatonba. A nyári hónapokban, a kánikulában a jelenség tovább folytatódhat: a Balaton ilyenkor akár 30–40 centimétert is apadhat – írja a Sonline. Ez azt jelenti, hogy a mostani, nagyjából 80 centiméteres szint könnyen 50–60 centiméter körüli értékre csökkenhet őszre, ami már a hajózást és több kikötő működését is érezhetően befolyásolhatja.

A környezet kellemes, de a Balaton vízszintje sajnos folyamatosan apad az idén

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A Balaton szintje már érezhetően alacsony

A jelenség egyik leglátványosabb következménye, hogy Balatonfenyvesnél újra előbukkant a sokak által csak Majomszigetként emlegetett homokzátony. Ez a sekély terület normál vízállás mellett teljesen a tó felszíne alatt rejtőzik, most azonban ismét szárazon áll, és jól mutatja, mennyire visszahúzódott a víz a déli part egyes szakaszain. A helyiek és a nyaralók számára ez mindig egyfajta érdekesség, amikor a sziget láthatóvá válik.

De ez sajnos azt is jelenti, hogy a Balaton szintje már érezhetően alacsony.

Hajókázni még lehet a tavon, kérdés, meddig

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Hazánk legnagyobb tava azonban mindig is „élő rendszerként” viselkedett: voltak már korábban is hasonlóan alacsony vízállások, amikor a partok jelentősen visszahúzódtak, és a meder nagyobb részei váltak láthatóvá. A mostani állapot tehát nem példa nélküli, inkább egy visszatérő, de a klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre gyakrabban tapasztalhatjuk ezt a drámai jelenséget. Mindenesetre az idegenforgalomnak, a turizmusnak, a vendéglátásnak biztosan nem fog használni, nehéz szezon lesz.

Az Origo arról is írt, hogy az átkosban, a szocialista időkben milyen autókkal indultak a magyarok a nyári nyaraláskor a Balatonhoz. És persze az sem mellékes, hogy mennyiből jön ki egy család strandolása az idén hazánk legnagyobb tavánál.