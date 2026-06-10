Nem hiszi el, hogy mit találtak a vitorlások a Balaton közepén!

A projekt részeként Siófok, Balatonszemes, Szigliget és Keszthely térségében telepítettek szigetüzemű kutatóállomásokat. A rendszer célja, hogy folyamatosan gyűjtse a meteorológiai, hidrológiai és vízminőségi adatokat, ezzel segítve a Balaton állapotának nyomon követését.

A Balaton új mérőállomásai a Kékszalag mezőnye számára is fontos információkat szolgáltathatnak

Fotó: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

A mérőállomások alszerkezeti cölöpalapjai már 2021-ben a mederbe kerültek, a felszerkezeteket és a mérőműszereket pedig 2026 márciusában helyezték ki. A téli időszakban a műszereket biztonsági okokból leszerelik, a megfelelő jelzésekkel ellátott cölöpalapok azonban a mederben maradnak – számolt be róla a Vitorlázz Itthon.

A viharjelző rendszer is az új platformokra került

Az idei évtől a Balaton viharjelző rendszerének egyes berendezései is a kutatóplatformokon kaptak helyet. Az állomások üzemeltetését a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és együttműködő partnere biztosítja.

A projekt részeként további műszereket telepítenek a parti sávban, valamint laboratóriumi eszközök beszerzésére is sor kerül. Az összegyűjtött adatok egy központi balatoni adatbázisba kerülnek.

A Balaton sekély vizű tóként különösen érzékenyen reagál a meteorológiai és környezeti változásokra. A fejlesztés célja olyan átfogó megfigyelőrendszer kialakítása, amely támogatja a kedvezőtlen folyamatok időbeni felismerését és a szükséges intézkedések meghozatalát.

Az adatbázisra épülve webes tájékoztató felületek, mobilalkalmazások és hét frekventált helyszínen digitális információs táblák is készülnek majd az érdeklődők számára.

Az „Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon” projekt az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciumának megvalósításában zajlik. A fejlesztéshez az Európai Unió és Magyarország Kormánya összesen 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított.

Az erről szóló MVSZ közlemény elérhető ide kattintva!