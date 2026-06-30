Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kármán András bejelentést tett: kirúgta a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját

Fontos

Vihar pusztított Debrecenben, megállás nélkül dolgoznak a tűzoltók

Balaton

Felforrósodott a Balaton vize, több helyen 31 fok feletti hőmérsékletet mértek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A tartós hőség hatására tovább emelkedik a tó vízhőmérséklete. A Balaton minden medencéjében 31 Celsius-fok feletti felszíni értékeket mértek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balatonvízhőség

A Balaton vize tovább melegszik, a hétfői mérések szerint a felszíni vízhőmérséklet Keszthelynél érte el a legmagasabb értéket, ahol a víz felső rétegében 32,9 Celsius-fokot regisztráltak – közölte kedden a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet.

A Balaton felszíni vize minden mérési helyen 31 Celsius-fok fölé melegedett
A Balaton felszíni vize minden mérési helyen 31 Celsius-fok fölé melegedett

Hogyan alakult a Balaton vízhőmérséklete?

A tihanyi kutatóintézet a vízügyi mérőplatformok adatai alapján arról számolt be, hogy a felmelegedett vízréteg a múlt héthez képest mélyebbre hatol a tó vízoszlopában.

A hétfő délutáni átlagos felszíni vízhőmérsékletek a következők voltak:

  • Keszthely: 32,3 Celsius-fok
  • Szigliget: 32,1 Celsius-fok
  • Balatonszemes: 31,8 Celsius-fok
  • Siófok: 31,7 Celsius-fok

A kutatók kiemelték, hogy a pillanatnyi maximumot a vízoszlop legfelső, mintegy 5 centiméteres rétegében Keszthelynél mérték, ahol a hőmérséklet elérte a 32,9 Celsius-fokot.

Szigliget térségében különösen erőteljessé vált a víz hőmérsékleti rétegződése. A felszíntől körülbelül egy méteres mélységig egy kifejezetten meleg vízréteg alakult ki, amely alatt már érezhetően hűvösebb víz található – számolt be róla az MTI.

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a strandok sekély, partközeli szakaszain a víz hőmérséklete a mért értékeknél akár magasabb is lehet, mind az északi, mind a déli part mentén.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tájékoztatása szerint jelenleg nem tapasztalható fokozott algásodás a tóban. Ugyanakkor a szokatlanul magas vízhőmérséklet és a kialakuló hőrétegződés várhatóan jelentős hatással lesz a tó vízminőségére és ökológiai folyamataira a nyár hátralévő részében.

A siófoki meteorológiai obszervatórium mérései szerint hétfőn egy méter mélységben is 29,5 Celsius-fokos vízhőmérsékletet mértek a Balatonban.

Ez is érdekelheti

Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást – mutatjuk, meddig marad érvényben

Zivatarok közelednek, akár 100 km/órás széllökések is lehetnek

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!