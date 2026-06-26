Mindenki erre várt: elindult a balatoni, átszállás nélküli Aranypart Expressz

Elindult Debrecenből a Balatonra az Aranypart Expressz. Az idei elő expresszvonat reggel nyolc előtt nem sokkal indult el közvetlen járatot biztosítva az utasoknak a nagyváros is Fonyód között, aminek köszönhetően nem kell a kelet-magyarországi utasoknak átszállniuk Budapesten. Az időzítés pedig aligha lehetett volna jobb, hiszen az elkövetkezendő napokban az előrejelzések szerint akár negyven fok is lehet hazánkban.

Átszállás nélkül a Balatonra az Aranypart Expresszel. Fotó: Iván Aurél/HAON

A peron, ahonnan a szezon első Aranypart Expressze indult június 26-án reggel 7:44-kor már jóval indulás előtt megtelt. Fiatalok, kisgyermekes családok, nyugdíjasok, baráti társaságok, szerelmespárok. A várakozók között mosolyogva üldögélt Klára néni is, aki kollégáival együtt indult a magyar tengerhez egyfajta hagyományként.

Minden évben elmegyünk egy hétre Balatonlellére. Már hónapok óta ezt várjuk

– nyilatkozta a Haonnak hozzátéve, imádja a Balatont, a hűs vizet, a lángos illatát, a beszélgetéseket a parton.

Pikk-pakk Balaton

De ott volt Kornél is, aki családjával, feleségével, anyósával és két lányával együtt utazott, így számukra tényleg nagy segítséget jelent az, hogy nem kell átszállniuk az ország egyik végéből elindulva, hogy lejussanak a Balatonra: