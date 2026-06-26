Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
balatonparti

Mindenki erre várt: elindult a balatoni, átszállás nélküli Aranypart Expressz

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A debreceniek számára hatalmas segítség az expresszvonat, hisz így nem kell bajlódni a peronváltással, várakozással.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balatonpartivonatdebrecen

Elindult Debrecenből a Balatonra az Aranypart Expressz. Az idei elő expresszvonat reggel nyolc előtt nem sokkal indult el közvetlen járatot biztosítva az utasoknak a nagyváros is Fonyód között, aminek köszönhetően nem kell a kelet-magyarországi utasoknak átszállniuk Budapesten. Az időzítés pedig aligha lehetett volna jobb, hiszen az elkövetkezendő napokban az előrejelzések szerint akár negyven fok is lehet hazánkban. 

Átszállás nélkül a Balatonra az Aranypart Expresszel.
Átszállás nélkül a Balatonra az Aranypart Expresszel. Fotó: Iván Aurél/HAON

A peron, ahonnan a szezon első Aranypart Expressze indult június 26-án reggel 7:44-kor már jóval indulás előtt megtelt. Fiatalok, kisgyermekes családok, nyugdíjasok, baráti társaságok, szerelmespárok. A várakozók között mosolyogva üldögélt Klára néni is, aki kollégáival együtt indult a magyar tengerhez egyfajta hagyományként. 

Minden évben elmegyünk egy hétre Balatonlellére. Már hónapok óta ezt várjuk

– nyilatkozta a Haonnak hozzátéve, imádja a Balatont, a hűs vizet, a lángos illatát, a beszélgetéseket a parton. 

 

Pikk-pakk Balaton

De ott volt Kornél is, aki családjával, feleségével, anyósával és két lányával együtt utazott, így számukra tényleg nagy segítséget jelent az, hogy nem kell átszállniuk az ország egyik végéből elindulva, hogy lejussanak a Balatonra:

Sokkal egyszerűbb így az utazás. Nem kell átszállni, nem kell rohanni egyik peronról a másikra. Felszállunk Debrecenben, és leszállunk a Balatonnál. Ennél kényelmesebb aligha lehetne

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!