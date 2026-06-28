Káosz a Balatonnál, pótlóbuszokra és hosszabb menetidőre kell számítani

Vasárnap komoly forgalmi változások léptek életbe a Balaton déli partján közlekedő vonatoknál egy felsővezeték-hiba miatt. A MÁV-csoport közlése szerint több szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, és jelentősen hosszabb menetidővel kell számolni.

Balatoni-közlekedés: felsővezeték-hiba miatt pótlóbuszokra és hosszabb menetidőre kell számítani (A kép illusztráció)

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A tájékoztatás szerint Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között egy nagyméretű fa dőlt a felsővezetékre, ami miatt a vasúti közlekedés részben leállt.

A MÁV szerint a Balaton térségében közlekedő járatok esetében a vonatok aktuális helyzete sem minden esetben követhető a rendszerben.

Pótlóbuszok közlekednek több szakaszon a Balatonnál

A vasúti közlekedés helyett több viszonylaton pótlóbuszok szállítják az utasokat:

a Tópart expresszek helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között,

a Balaton IC-k helyett Fonyód és Keszthely között,

a Déli-parti InterRégiók esetében szintén pótlóbuszok közlekednek,

a Fenyves expresszek több szakaszon is buszos pótlással futnak.

Egyes járatoknál mentesítő vonatok is közlekednek, amelyek azonban nem minden esetben követhetők a vonatinformációs rendszerekben.

Több járat menetrendje is módosult

A módosítások érintik többek között a Bagolyvonatokat, a Tópart expresszeket, a Napfürdő expresszt, valamint a Keszthely, Fonyód és Nagykanizsa közötti járatokat.

Egyes szakaszokon csak részleges vonatközlekedés van, máshol teljesen pótlóbuszokra kell átszállni.

Elindult a balatoni, átszállás nélküli Aranypart Expressz

Elindult Debrecenből a Balatonra az Aranypart Expressz. A közvetlen járat biztosítja az utasoknak a nagyváros is Fonyód között a kényelmes utazást átszállás nélkül.

Hőségriasztás alatt történt a baj: rendőrök mentettek életet

Rendőrök mentették meg annak a 67 éves, mozgásában korlátozott tardi férfinak az életét, aki június 24-én mézért indult el mopedjével haza azonban már nem ért. Eltűnését aggódó rokonai jelentették be a hatóságoknak, amelyet követően a Mezőkeresztesi és a Bogácsi Rendőrőrs munkatársai azonnal megkezdték az adatgyűjtést és a kutatást. A gyors és összehangolt intézkedéseknek köszönhetően pedig a férfit rövid időn belül megtalálták.