Nagy hétvégi program indul a Balatonnál, sokan erre vártak

Június 6-tól bővült a balatoni hajózási előidény, így a hétvégén már több kikötőből is vízre lehet szállni. A napos, nyárias idő miatt a strandolás mellett a hajózás is jó program lehet a Balatonnál, különösen azoknak, akik rövidebb kirándulást vagy sétahajózást terveznek.

A balatoni nyár egyik klasszikus programja, a naplementés sétahajózás is elindul (illusztráció)

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A Balatoni Hajózási Zrt. tájékoztatása szerint mostantól mind a 16 személyhajó-kikötő megnyitja kapuit. A tó több pontján naponta, máshol hétvégi napokon indulnak hajók, így a menetrendi járatok és a rövidebb vízi programok is könnyebben elérhetők lesznek.

Sétahajók is indulnak több kikötőből

A sétahajózás kínálata is bővül:

Balatonalmádiból, Balatonlelléről és Balatonszemesről is indulnak hajók. Siófokon, Balatonfüreden és Keszthelyen naponta várják az utasokat, más kikötőkben pedig hétvégi napokon lehet hajóra szállni.

A balatoni nyár egyik klasszikus programja, a naplementés sétahajózás is elindul. A víz hőmérséklete 20 fok körül alakul, így a bátrabbaknak már a fürdés is szóba jöhet.

Bővebb információkat a hajóútvonalakról, menetrendekről és a naponta közlekedő hajójáratokról a Veol.hu oldalán talál.

Ennyiért fürödhetünk a fizetős balatoni strandokon 2026-ban

Ahogy megérkezik a nyár és egyre melegebb napok köszöntenek ránk, sokan már alig várják, hogy ellátogassanak a magyar tengerhez, és egy kicsit felfrissülhessenek a Balatonban. Az alábbiakban összeszedtük a 2026-ban érvényes felnőtt napijegyárakat, valamint a magyar tengernél található szabadstrandok listáját is mutatjuk.

Ennyiből jön ki egy családi strandolás idén nyáron a Balatonon

Már a nyakunkon a főszezon, a pünkösdi hétvégével pedig hivatalosan is elindult az idei nyári idény. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan alakulnak a balatoni strandbelépő árak 2026-ban a déli part fizetős helyein, és kiszámolta, mekkora kiadásra kell készülnie egy kétgyermekes családnak a pénztáraknál.