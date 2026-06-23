Ezek a legolcsóbb balatoni strandok – mutatjuk, hol lehet a legtöbbet spórolni

A kánikula közeledtével sokan a Balaton partján keresnek felfrissülést, azonban a strandbelépők ára jelentős eltérést mutathat a különböző településeken. A VEOL információi szerint a népszerűbb fürdőhelyeken a felnőtt napijegyek ára gyakran több ezer forint, ugyanakkor a balatoni strandok között továbbra is akadnak olyan kisebb fürdőhelyek, amelyek kedvező árakkal várják a látogatókat.

A balatoni strandok között ma is találni pénztárcabarát lehetőségeket

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Melyek a legolcsóbb balatoni strandok?

1. Balatonszepezd, Szepezdfürdői strand

felnőtt napijegy: 1000 forint

gyermek-, diák- és nyugdíjasjegy: 700 forint

2. Tihany, Sajkodi strand

felnőtt napijegy: 1000 forint

gyermek- és nyugdíjasjegy: 500 forint

családi jegy: 2500 forint

3. Badacsonylábdihegy, Herczeg Ferenc Strand

felnőtt napijegy: 1000 forint

gyermekjegy: 300 forint

családi belépő: 2600 forint

A kedvező árak miatt ezek a strandok jó alternatívát jelenthetnek azok számára, akik a nyári szezonban is költséghatékony balatoni pihenést terveznek. A belépőkön így akár több ezer forintot is megtakaríthatnak a családok a drágább fürdőhelyekhez képest.