Ezek a legolcsóbb balatoni strandok – mutatjuk, hol lehet a legtöbbet spórolni

A kánikula közeledtével sokan a Balaton partján keresnek felfrissülést, azonban a strandbelépők ára jelentős eltérést mutathat a különböző településeken. A VEOL információi szerint a népszerűbb fürdőhelyeken a felnőtt napijegyek ára gyakran több ezer forint, ugyanakkor a balatoni strandok között továbbra is akadnak olyan kisebb fürdőhelyek, amelyek kedvező árakkal várják a látogatókat.
Melyek a legolcsóbb balatoni strandok?
1. Balatonszepezd, Szepezdfürdői strand
- felnőtt napijegy: 1000 forint
- gyermek-, diák- és nyugdíjasjegy: 700 forint
2. Tihany, Sajkodi strand
- felnőtt napijegy: 1000 forint
- gyermek- és nyugdíjasjegy: 500 forint
- családi jegy: 2500 forint
3. Badacsonylábdihegy, Herczeg Ferenc Strand
- felnőtt napijegy: 1000 forint
- gyermekjegy: 300 forint
- családi belépő: 2600 forint
A kedvező árak miatt ezek a strandok jó alternatívát jelenthetnek azok számára, akik a nyári szezonban is költséghatékony balatoni pihenést terveznek. A belépőkön így akár több ezer forintot is megtakaríthatnak a családok a drágább fürdőhelyekhez képest.
Ez is érdekelheti
Átszállás nélkül lehet eljutni a Balatonra, újraindult a népszerű nyári járat
Balatoni retro galéria – ilyen volt régen a nyaralás