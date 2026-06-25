Ennyibe kerülnek a belépők az északi parton – nem mindegy, melyik balatoni strandot választja

Az északi part több kedvelt strandján a felnőtt belépő ára 2000 és 2800 forint között mozog. A családi jegyek ára ennél nagyobb eltérést mutat, így egy család számára már jelentős különbséget jelenthet, hogy melyik balatoni strandot választja.

A balatoni strandok belépőárai között több száz forintos különbség is lehet - Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mennyibe kerül a belépő a balatoni strandokon?

1. Balatonfűzfő – Fövenystrand:

felnőtt 2000 Ft,

gyermek és nyugdíjas 1300 Ft,

családi jegy 6000 Ft.

2. Balatonfüred – Kisfaludy Strand:

felnőtt 2200 Ft,

gyermek és diák 1400 Ft,

családi jegy 7300 Ft.

3. Alsóörs – Strandfürdő:

felnőtt 2500 Ft,

gyermek és nyugdíjas 1500 Ft,

diák 2000 Ft,

családi jegy 6500 Ft.

4. Balatonfüred – Esterházy Strand:

felnőtt 2700 Ft, gyermek,

diák és nyugdíjas 1700 Ft,

családi jegy 9000 Ft.

5. Csopak – Strand:

felnőtt 2800 Ft,

diák 2000 Ft,

a 4 év alatti gyermekek számára ingyenes,

családi jegy 8800 Ft.

A felsorolt strandok közül Balatonfűzfő kínálja a legalacsonyabb felnőtt belépőárat, míg a legmagasabb belépődíjat a csopaki strandon kell megfizetni - írja a VEOL.