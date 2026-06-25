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Balaton

Ennyibe kerülnek a belépők az északi parton – nem mindegy, melyik balatoni strandot választja

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A balatoni kikapcsolódás költségeit jelentősen befolyásolhatja, melyik fürdőhelyet választjuk. A balatoni strandok között több népszerű helyszín is eltérő belépőárakkal várja a vendégeket, ezért érdemes előre tájékozódni.
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Balatonbelépőjegy árabalatoni strandok

Az északi part több kedvelt strandján a felnőtt belépő ára 2000 és 2800 forint között mozog. A családi jegyek ára ennél nagyobb eltérést mutat, így egy család számára már jelentős különbséget jelenthet, hogy melyik balatoni strandot választja.

A balatoni strandok belépőárai között több száz forintos különbség is lehet - Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
A balatoni strandok belépőárai között több száz forintos különbség is lehet - Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mennyibe kerül a belépő a balatoni strandokon?

1. Balatonfűzfő – Fövenystrand: 

  • felnőtt 2000 Ft, 
  • gyermek és nyugdíjas 1300 Ft, 
  • családi jegy 6000 Ft.

2. Balatonfüred – Kisfaludy Strand: 

  • felnőtt 2200 Ft, 
  • gyermek és diák 1400 Ft, 
  • családi jegy 7300 Ft.

3. Alsóörs – Strandfürdő: 

  • felnőtt 2500 Ft, 
  • gyermek és nyugdíjas 1500 Ft, 
  • diák 2000 Ft, 
  • családi jegy 6500 Ft.

4. Balatonfüred – Esterházy Strand: 

  • felnőtt 2700 Ft, gyermek, 
  • diák és nyugdíjas 1700 Ft, 
  • családi jegy 9000 Ft.

5. Csopak – Strand: 

  • felnőtt 2800 Ft, 
  • diák 2000 Ft, 
  • a 4 év alatti gyermekek számára ingyenes, 
  • családi jegy 8800 Ft.

A felsorolt strandok közül Balatonfűzfő kínálja a legalacsonyabb felnőtt belépőárat, míg a legmagasabb belépődíjat a csopaki strandon kell megfizetni - írja a VEOL.

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