Ennyibe kerülnek a belépők az északi parton – nem mindegy, melyik balatoni strandot választja

A balatoni kikapcsolódás költségeit jelentősen befolyásolhatja, melyik fürdőhelyet választjuk. A balatoni strandok között több népszerű helyszín is eltérő belépőárakkal várja a vendégeket, ezért érdemes előre tájékozódni.
Az északi part több kedvelt strandján a felnőtt belépő ára 2000 és 2800 forint között mozog. A családi jegyek ára ennél nagyobb eltérést mutat, így egy család számára már jelentős különbséget jelenthet, hogy melyik balatoni strandot választja.
Mennyibe kerül a belépő a balatoni strandokon?
1. Balatonfűzfő – Fövenystrand:
- felnőtt 2000 Ft,
- gyermek és nyugdíjas 1300 Ft,
- családi jegy 6000 Ft.
2. Balatonfüred – Kisfaludy Strand:
- felnőtt 2200 Ft,
- gyermek és diák 1400 Ft,
- családi jegy 7300 Ft.
3. Alsóörs – Strandfürdő:
- felnőtt 2500 Ft,
- gyermek és nyugdíjas 1500 Ft,
- diák 2000 Ft,
- családi jegy 6500 Ft.
4. Balatonfüred – Esterházy Strand:
- felnőtt 2700 Ft, gyermek,
- diák és nyugdíjas 1700 Ft,
- családi jegy 9000 Ft.
5. Csopak – Strand:
- felnőtt 2800 Ft,
- diák 2000 Ft,
- a 4 év alatti gyermekek számára ingyenes,
- családi jegy 8800 Ft.
A felsorolt strandok közül Balatonfűzfő kínálja a legalacsonyabb felnőtt belépőárat, míg a legmagasabb belépődíjat a csopaki strandon kell megfizetni - írja a VEOL.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!