Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter azonnali hatállyal kirúgta Czunyiné Bertalan Juditot

Rendkívüli

Hihetetlen pusztítást végzett a földrengés – sokkoló videókon a venezuelai tragédia

balatoni üdülő

Sokkoló állapotban a balatoni üdülő: omladozó, penészes falak és romos szobák

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egykor gyerekzsivajtól és nyári táboroktól volt hangos, ma azonban omladozó falak, penész és veszélyes romok maradtak utána. Egy elhagyott balatoni üdülő, amely sokakban nosztalgikus emlékeket idéz fel – mások szerint viszont már sürgős beavatkozásra lenne szükség, mielőtt teljesen összeomlik az épület.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balatoni üdülőépületéletveszélyesüdülő

A Balaton partján álló egykori gyerektábor és üdülő ma már inkább emlékeztet horrorfilmbe illő helyszínre, mint nyári pihenőre. A szobákban még mindig ott sorakoznak az emeletes ágyak, a takarók összehajtva hevernek, az étkezőben pedig mintha csak a következő turnus érkezésére várnának a székek. A valóság azonban egészen más: a balatoni üdülő hosszú ideje üresen áll, állapota pedig folyamatosan romlik – írja a VEOL.

Életveszélyessé vált ez az elhagyott balatoni üdülő
Életveszélyessé vált ez az elhagyott balatoni üdülő
Fotó: Facebook / BCO urbex

A közzétett urbexfotók alapján a balatoni üdülő több része már életveszélyes állapotba került. A lépcsőházban omladozó falszakaszok, törmelékek és leszakadt elemek láthatók, több helyen pedig a szerkezet is megsérült.

A falakat penész borítja, a mennyezet számos ponton beázott, a folyosókon pedig omlásnyomok figyelhetők meg. A természet lassan visszahódítja a területet, miközben az egykor nyüzsgő épület egyre inkább az enyészeté lesz.

Életveszélyessé vált ez az elhagyott balatoni üdülő
Életveszélyessé vált ez az elhagyott balatoni üdülő
Fotó: Facebook / BCO urbex

Sokan még megmentenék az egykori balatoni üdülőt

A kommentelők közül sokan saját gyerekkori emlékeiket idézték fel a balatoni üdülő kapcsán. Többen írták, hogy egykor itt táboroztak, nyaraltak vagy vállalati üdülésen vettek részt.

Sokan úgy vélik, az épületnek még lehetne jövője, azonban a felújítás költségei óriásiak lehetnek. Egy korábbi becslés szerint akár félmilliárd forintba is kerülhetne a teljes helyreállítás, így egyelőre kérdéses, hogy valaha új élet költözhet-e a falak közé.

Életveszélyessé vált ez az elhagyott balatoni üdülő
Életveszélyessé vált ez az elhagyott balatoni üdülő
Fotó: Facebook / BCO urbex

Emlékszik még a híres balatoni kertmozira? Ennyi maradt belőle

Mintha egy apokaliptikus film díszlete maradt volna hátra a Balaton közelében: rozsdás vetítővászon, széteső padok és régi moziplakátok őrzik a múltat. Az elhagyatott kertmozi nagyjából húsz éve zárhatott be, azóta pedig lassan teljesen visszavette a természet. A képeket megtekintheti az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!