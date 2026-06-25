Sokkoló állapotban a balatoni üdülő: omladozó, penészes falak és romos szobák

A Balaton partján álló egykori gyerektábor és üdülő ma már inkább emlékeztet horrorfilmbe illő helyszínre, mint nyári pihenőre. A szobákban még mindig ott sorakoznak az emeletes ágyak, a takarók összehajtva hevernek, az étkezőben pedig mintha csak a következő turnus érkezésére várnának a székek. A valóság azonban egészen más: a balatoni üdülő hosszú ideje üresen áll, állapota pedig folyamatosan romlik – írja a VEOL.

Életveszélyessé vált ez az elhagyott balatoni üdülő

Fotó: Facebook / BCO urbex

A közzétett urbexfotók alapján a balatoni üdülő több része már életveszélyes állapotba került. A lépcsőházban omladozó falszakaszok, törmelékek és leszakadt elemek láthatók, több helyen pedig a szerkezet is megsérült.

A falakat penész borítja, a mennyezet számos ponton beázott, a folyosókon pedig omlásnyomok figyelhetők meg. A természet lassan visszahódítja a területet, miközben az egykor nyüzsgő épület egyre inkább az enyészeté lesz.

Életveszélyessé vált ez az elhagyott balatoni üdülő

Fotó: Facebook / BCO urbex

Sokan még megmentenék az egykori balatoni üdülőt

A kommentelők közül sokan saját gyerekkori emlékeiket idézték fel a balatoni üdülő kapcsán. Többen írták, hogy egykor itt táboroztak, nyaraltak vagy vállalati üdülésen vettek részt.

Sokan úgy vélik, az épületnek még lehetne jövője, azonban a felújítás költségei óriásiak lehetnek. Egy korábbi becslés szerint akár félmilliárd forintba is kerülhetne a teljes helyreállítás, így egyelőre kérdéses, hogy valaha új élet költözhet-e a falak közé.

Életveszélyessé vált ez az elhagyott balatoni üdülő

Fotó: Facebook / BCO urbex

Emlékszik még a híres balatoni kertmozira? Ennyi maradt belőle

Mintha egy apokaliptikus film díszlete maradt volna hátra a Balaton közelében: rozsdás vetítővászon, széteső padok és régi moziplakátok őrzik a múltat. Az elhagyatott kertmozi nagyjából húsz éve zárhatott be, azóta pedig lassan teljesen visszavette a természet. A képeket megtekintheti az Origo oldalán.