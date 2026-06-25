Súlyos baleset történt Budapesten, villamos és autó ütközött

Villamos és autó ütközött Budapest XII. kerületében az Alkotás utca és a Királyhágó utca kereszteződésében. A baleset következtében az autó egy közlekedési lámpának ütközött – tájékoztat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Baleset történt Budapesten, villamos és autó ütközött (A kép illusztráció.)

Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A baleset a közösségi közlekedés forgalmát is akadályozza.

Sérültekről egyelőre nem közöltek információt.

Súlyos baleset, HÉV-vel ütközött egy kisteherautó

Ahogy arról az Origo a héten beszámolt, baleset történt Budapest IX. kerületében, a Soroksári úton. Egy HÉV-szerelvény és egy kisteherautó ütközött össze, a helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek, a H6-os HÉV közlekedésében pedig változásokat vezettek be.

Háromra emelkedett a halálos áldozatok száma a 77-es főúti tragédiának

Szombat késő este frontálisan ütközött két személyautó a 77-es főúton, Tótvázsony külterületén. A halálos baleset következtében ketten a helyszínen életüket vesztették, többen pedig súlyosan megsérültek. Azóta új információk érkeztek a tragédia körülményeiről és az áldozatok számáról.