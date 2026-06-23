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baleset

Baleset történt, félpályára szűkült a forgalom Kiskunhalas közelében

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Két autó ütközött össze kedd reggel Kiskunhalas és Zsana között, a Szegedi úton. A baleset után a tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik járműből, majd átadták a mentőknek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
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balesetkatasztrófavédelemkiskunhalasforgalom

2026. június 23-án, kedden reggel újabb baleset történt Bács-Kiskun vármegyében: két autó ütközött össze Kiskunhalas és Zsana között. 

Tűzoltókat riasztottak a baleset helyszínére
Tűzoltókat riasztottak a baleset helyszínére (Képünk illusztráció)
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Baleset történt kedd reggel Kiskunhalasnál, egy embert a tűzoltók emeltek ki az autóból

Két személyautó ütközött össze 2026. június 23-án, kedd reggel Kiskunhalas és Zsana között, a Szegedi úton. A balesethez a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották.

Az egységek egy embert kiemeltek az egyik járműből, majd átadták a mentőknek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, ezért torlódásra lehet számítani – számolt be a Katasztrófavédelem.

Hétfőn is több súlyos baleset történt

Hétfőn is több súlyos közlekedési baleset történt. Budapest IX. kerületében, a Soroksári úton egy HÉV-szerelvény és egy kisteherautó ütközött össze kora délután. A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek.

Ugyancsak hétfőn súlyos balesetsorozat bénította meg az M1-es autópályát. Három óra alatt három karambol történt, a legsúlyosabb ütközésnél pedig egy 60 év körüli nő életéért küzdöttek a mentők. Az asszonyt sikeresen újraélesztették, majd életveszélyes állapotban kórházba szállították.

 

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