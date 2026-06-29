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baleset

Megbénult a közlekedés az M4-esen, hatalmas baleset történt

53 perce
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Nagykereki térségében történt az incidens. A baleset miatt jelenleg egy sávon, irányítás mellett halad a forgalom.
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balesetM4-es autóútkamionforgalom

Összeütközött két kamion Nagykerekinél, az M4-es autóút 234-e kilométerénél, a Berettyóújfalu felé vezető oldalon: a balesethez a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották. A társhatóságok is az esetnél dolgoznak. Az érintett útszakaszon egy sávon, irányítás mellett halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.

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Balesetek miatt araszol a forgalom az M4-esen (A kép illusztráció.) Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Balesetek miatt araszol a forgalom az M4-es autópályán

Az Útinform arról számolt be, hogy a M4-es autópályán, Biharkeresztes térségében, a 235-ös kilométernél két teherautó ütközött össze, ami miatt Berettyóújfalu felé a külső sávot lezárták. A 67-es főúton, Somogybabod közelében, a 74-es kilométernél pedig egy személyautó ütközött szalagkorlátnak. Balatonszemes felé a külső sávot zárták le. 

Az oldalon tovább arra is figyelmeztettek, hogy a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyelni kell arra, hogy hosszabb útra mindenki csak elegendő üzemanyaggal induljon el, és legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. 

Ha valamilyen betegségben szenved, akkor legyen Önnél a megfelelő gyógyszere elegendő mennyiségben, ha hosszabb megállásra kényszerülne

- emelték ki.
 

 

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