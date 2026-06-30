Balesetek, felújítási munkák miatt többfelé torlódásra kell számítani

Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, ezért a sofőröknek különösen figyelmesen érdemes vezetniük. Mind magukra, mind utazótársaikra legyenek kiemelt tekintettel. Érdemes a kocsiba ivóvizet, frissítőt és nedves törlőkendőt rakni, hogy egy esetleges forgalmi akadály, baleset esetén se történjen baj – figyelmeztet az Útinform.

Balesetek, torlódások akadályozzák a forgalmat (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Vadgázolás történt a 25-ös főúton, Ózd külterületén. A baleset miatt a 78-as kilométernél félpályán halad a forgalom.

Útépítések miatt is alakulhat ki torlódás

Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani.

Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-s autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es km között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek.

A 26-os km-nél, Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges.

Az M3-as autópályán Mogyoródnál, a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os km között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik.

Az M5-ös autópályán, átépítik a 74-es km-nél lévő, Kecskemét-észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható.

Az M7-es autópályán, a Letenye felé vezető oldalon, a 170-es és a 171-es km között aszfaltoznak és egy híd dilatációs szerkezetét javítják. A belső sávba terelik a járműveket.

Két sofőr is észnél volt, így megúszták a balesetet

Egy jó sofőr mindig, mindenre figyel, még akkor is, ha viszonylag gyér a forgalom és semmi sem utal egy-egy eszement manőverre. Az alábbi szituációk a borítékolható csattanás előtti pillanatokat mutatják - még jó, hogy működtek a bravúros reflexek! A videókat megtekintheti az Origo oldalán!