Tragédiák sorozata árnyékolja be a kánikulát, többen is vízbe fulladtak

Tragikus vízi balesetek árnyékolták be az elmúlt napokat. Szlovákiában egy 18 éves fiú és egy 50 éves férfi fulladt vízbe, miközben Tatán is holttestet találtak az Öreg-tóban – tájékoztat a KEMMA.

Balesetek sora történt az elmúlt napokban, többen is vízbe fulladtak (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A szlovákiai Komáromi járásban két külön helyszínen történt halálos baleset kedden. Az egyik eset egy lakszakállasi tónál történt, ahol egy 18 éves fiú úszás közben tűnt el a vízben. A mentés ugyan gyorsan megkezdődött, de az életét már nem tudták megmenteni.

Röviddel később Naszvadon, egy kavicsbánya-tónál tűnt el egy 50 éves férfi, aki fürdőzés közben merült el. A tűzoltók és a mentők a keresés után a férfi holttestét emelték ki a vízből.

A szlovák hatóságok tájékoztatása szerint az idegenkezűséget kizárták, ugyanakkor az esetek pontos körülményeit vizsgálják.

Holttestet találtak Tatán az Öreg-tóban

Ahogy arról az Origo már beszámolt, Tatán, az Öreg-tóból egy női holttestet emeltek ki. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelenleg vizsgálja a haláleset körülményeit.

Súlyos buszbaleset történt: több utast is kórházba kellett szállítani

Hat embert kórházba szállítottak, további tizenhárom pedig megsérült, miután egy busz az oldalára borult egy körforgalom közelében történt baleset után Wales part menti részén. Két mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre, miután egy First X11-es busz balesetet szenvedett az A484-es úton a walesi Carmarthenshire régióbeli Kidwelly tengerparti városában kedden.