Hatalmas csattanás rázta meg Debrecent, 25 fő volt érintett a balesetben

Baleset történt péntek délben Debrecenben, melynek során egy villamos és egy személyautó ütközött össze. A Haon később megtudta, hogy a karambol a 2-es villamos vonalán, a Mikszáth Kálmán utca és a Martonfalvi utca találkozásánál történt. A helyszínre a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit.

Hatalmas baleset volt Debrecenben, villamos és autó ütközött / Fotó: Illusztráció / Napló-archív

Hatalmas baleset volt Debrecenben, villamos és autó ütközött

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a villamoson huszonöt fő utazott. Úgy tudni, a balesetben senki sem sérült meg.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. a közösségi oldalán azt közölte, a rendőrségi helyszínelés ideje alatt a 2-es villamos a Kálvin tér - Szent László Görögkatolikus Gimnázium - Kálvin tér megállóhelyek között, a Szent László Görögkatolikus Gimnázium - Doberdó utca - Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium szakaszon pedig ingajáratként szállítja az utasokat. Hozzátették, a megváltott vonaljegyek átszállás után is érvényesek, ám azokat minden járművön érvényesíteni kell.



