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bárányhimlő

Friss járványügyi jelentés érkezett – több fertőzést is kimutattak Magyarországon

3 órája
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A nyári időszakban sem tűnnek el a fertőző betegségek, ezért a hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik azok alakulását. A június 8. és 14. közötti időszakról készült legfrissebb járványügyi jelentés szerint a bárányhimlő mellett több más fertőzés előfordulását is regisztrálták Nógrád vármegyében.
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bárányhimlőfertőzésjárványügyrotavírus

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése szerint a vizsgált időszakban a bárányhimlő mellett több fertőző megbetegedést is regisztráltak Nógrád vármegyében – számolt be róla a NOOL.

A bárányhimlő jellegzetes tünete a viszkető, hólyagos kiütés
A bárányhimlő jellegzetes tünete a viszkető, hólyagos kiütés (képünk illusztráció)
Fotó: Pexels

A nyilvántartás alapján két bárányhimlős esetet jelentettek, emellett egy rotavírus okozta fertőzést, egy campylobacteriosis-megbetegedést és egy szalmonellás esetet is feljegyeztek. A korábban figyelmet kapó fertőző agyvelőgyulladás ugyanakkor ezúttal nem szerepelt a jelentésben.

Mik a bárányhimlő tünetei?

A bárányhimlő rendkívül könnyen terjedő vírusos betegség. A leggyakoribb tünetei:

  • láz,
  • levertség,
  • fejfájás,
  • orrfolyás,
  • viszkető, hólyagos kiütések a testen.

A fertőzés gyermekkorban gyakori, de felnőtteknél súlyosabb lefolyású és nagyobb szövődménykockázattal járhat.

A bárányhimlő területi megoszlása Magyarországon a 24. héten. Pest és Bács-Kiskun vármegyében regisztrálták a legtöbb esetet.
Fotó: NNGYK/NOOL

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