Friss járványügyi jelentés érkezett – több fertőzést is kimutattak Magyarországon

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése szerint a vizsgált időszakban a bárányhimlő mellett több fertőző megbetegedést is regisztráltak Nógrád vármegyében – számolt be róla a NOOL.
A nyilvántartás alapján két bárányhimlős esetet jelentettek, emellett egy rotavírus okozta fertőzést, egy campylobacteriosis-megbetegedést és egy szalmonellás esetet is feljegyeztek. A korábban figyelmet kapó fertőző agyvelőgyulladás ugyanakkor ezúttal nem szerepelt a jelentésben.
Mik a bárányhimlő tünetei?
A bárányhimlő rendkívül könnyen terjedő vírusos betegség. A leggyakoribb tünetei:
- láz,
- levertség,
- fejfájás,
- orrfolyás,
- viszkető, hólyagos kiütések a testen.
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