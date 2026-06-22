Friss járványügyi jelentés érkezett – több fertőzést is kimutattak Magyarországon

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése szerint a vizsgált időszakban a bárányhimlő mellett több fertőző megbetegedést is regisztráltak Nógrád vármegyében – számolt be róla a NOOL.

A bárányhimlő jellegzetes tünete a viszkető, hólyagos kiütés (képünk illusztráció)

Fotó: Pexels

A nyilvántartás alapján két bárányhimlős esetet jelentettek, emellett egy rotavírus okozta fertőzést, egy campylobacteriosis-megbetegedést és egy szalmonellás esetet is feljegyeztek. A korábban figyelmet kapó fertőző agyvelőgyulladás ugyanakkor ezúttal nem szerepelt a jelentésben.

Mik a bárányhimlő tünetei?

A bárányhimlő rendkívül könnyen terjedő vírusos betegség. A leggyakoribb tünetei:

láz,

levertség,

fejfájás,

orrfolyás,

viszkető, hólyagos kiütések a testen.

A bárányhimlő területi megoszlása Magyarországon a 24. héten. Pest és Bács-Kiskun vármegyében regisztrálták a legtöbb esetet.

Fotó: NNGYK/NOOL