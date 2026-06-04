Medve kóborolhat Nógrádban – fontos tudnivalók!

Pásztó térségében, 2026. június 3-án délelőtt kapott bejelentést a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság arról, hogy a várostól délre barna medve jelent meg. A felvétel alapján egy kisebb termetű, feltehetően fiatal példányról lehet szó, amely erdős-cserjés, viszonylag zavartalan területen tartózkodott, ugyanakkor az észlelés helyétől néhány száz méterre lakott rész is található.
Barna medve tűnt fel Pásztó környékén
A nemzeti park tájékoztatása szerint a medve valószínűleg kóborló egyed, amely a korábbi tapasztalatok alapján rövid időn belül továbbállhat. Ennek ellenére a környéken élőknek és a természetjáróknak érdemes fokozottan figyelniük, különösen az erdős, cserjés területek közelében.
Mit tegyen, ha medvét lát?
A legfontosabb, hogy senki ne közelítse meg az állatot, ne próbálja lefotózni közelről, és semmiképpen ne etesse.
Ha medvével találkozik, maradjon nyugodt, lassan hátráljon, és kerülje a hirtelen mozdulatokat vagy a hangos kiabálást!
Kutyával kirándulva különösen fontos a póráz használata, mert a szabadon engedett kutya könnyen konfliktushelyzetet idézhet elő. A hulladékot, élelmiszer-maradékot pedig nem szabad a természetben hagyni, mert az odavonzhatja a vadállatokat.
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