Húsz év után újra itt van, és már magyarul is elérhető – BBC News Magyarul

A BBC News Magyarul indulása azért is jelentős, mert a médiatársaságnak korábban 66 évig volt magyar nyelvű szolgáltatása. A magyar rádióadás 1939. szeptember 5-én, közvetlenül a második világháború kitörése után indult, majd a BBC World Service átszervezése miatt 2005. december 31-én megszűnt.

Elindult a BBC News Magyarul, amely a brit közszolgálati médiatársaság tartalmait mesterséges intelligenciával támogatott fordítás és szerkesztői ellenőrzés mellett teszi elérhetővé a magyar hírfogyasztók számára (A kép illusztráció) Fotó: Brett Jordan/Pexels

Mesterséges intelligenciát is használ a hírszolgáltatás

A BBC közlése szerint a magyar nyelvű tartalmak mesterséges intelligenciával támogatott fordítás és szerkesztői ellenőrzés mellett készülnek. A médiatársaság hangsúlyozta, hogy minden olyan tartalmat ellenőriznek, amelynek előállításához mesterséges intelligenciát vesznek igénybe, az AI használatát pedig egyértelműen jelzik – írja a Hirado.hu.

Külön szerkesztőség dolgozik a BBC News Magyarul tartalmain

A BBC News Magyarul tartalomszolgáltatását külön erre a célra létrehozott szerkesztőség végzi. A szerkesztők a BBC News anyagaiból, köztük saját újságíróstábjának írásaiból válogatnak, a témák pedig a politikától és a kultúrától az egészségügyön át az éghajlatváltozásig terjednek.

A mesterséges intelligencia nem eltünteti, hanem átalakítja az újságírást

A mesterséges intelligencia megjelenése után sokan az elsők között temették az újságírók munkáját. Mára egyre világosabb, hogy a technológia inkább átrendezi a szerkesztőségek működését, mintsem felszámolja a médiaállásokat. A kiadóknak egyszerre kell megőrizniük a tartalom minőségét, miközben gyorsabban, több platformon és fejlettebb technológiai háttérrel kell elérniük az olvasókat.