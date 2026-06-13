Béka ugrál a kertben? Ne bántsa, inkább tartsa távol! – Mutatjuk, hogyan

A béka főként ott érzi jól magát, ahol nedvességet, búvóhelyet és sok rovart talál. Ha ezeket csökkentjük, jó eséllyel magától továbbáll, miközben nem okozunk kárt sem neki, sem a kert élővilágának.
Béka a kertben: a víz és a búvóhely vonzza
Az egyik legfontosabb lépés az állóvizek felszámolása. Az udvaron hagyott vödrök, virágcserép-alátétek, régi gumiabroncsok vagy kisebb pocsolyák mind vonzóak lehetnek a kétéltűek számára.
Érdemes a füvet rendszeresen nyírni, a levélkupacokat, farakásokat és kerti hulladékot pedig rendezni, mert ezek hűvös, nedves búvóhelyet adhatnak. A túlzott éjszakai világítás is csalogató lehet, mert odavonzza a rovarokat, amelyek a békák táplálékai.
Kíméletes megoldásokkal is távol tartható
A kert kritikus részein segíthet a sűrű drótháló vagy egy száraz kavicssáv kialakítása. Ha van kerti tó, a víz mozgatása csobogóval vagy szökőkúttal kevésbé teszi vonzóvá a helyet a szaporodáshoz.
A medencét érdemes lefedni, amikor nem használjuk, mert a békák könnyen beleeshetnek, és nem mindig tudnak kimászni.
Fontos, hogy sót, vegyszert vagy erős irritáló anyagot ne használjunk közvetlenül az állatok ellen, mert az sérülést okozhat nekik.
Nem ellenség, hanem hasznos lakó
A békák sok rovart, szúnyogot és kerti kártevőt elfogyasztanak, ezért jelenlétük nem feltétlenül baj. Ha mégis túl sokan jelennek meg, a legjobb megoldás a kert rendezése, a felesleges vízfelületek megszüntetése és a búvóhelyek csökkentése.
Ha egy példány csapdába esik, például pincébe, aknába vagy medencébe kerül, óvatosan ki lehet segíteni, majd biztonságos, nedves, árnyékos helyre tenni. Így a kert is rendezettebb marad, és az állat sem sérül – számolt be a hasznos tanácsokról a BORS.
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