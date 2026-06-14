Szenzációs felfedezés: megtalálták II. Béla király maradványait! 

II. Béla király azonosítására a székesfehérvári királyi bazilika csontkamrájából származó több mint 400 ember genetikai állományának elemzése során került sor. A kutatásban részt vevő szakemberek három új, férfiági Árpád-házi genetikai vonalat hordozó személyt is azonosítottak, amivel hétre emelkedett az ismert Árpád-házi genetikai minták száma – derül ki a Magyarságkutató Intézet közleményéből.

A kutatók szerint kétséget kizáróan sikerült meghatározni II. Béla király földi maradványait

Fotó: Magyarságkutató Intézet

II. Béla király nyomára bukkantak a kutatók

A vizsgálatok szerint az egyik újonnan azonosított személy II. Béla király, aki 1131 és 1141 között uralkodott Magyarországon. A kutatók emellett olyan genetikai kapcsolatokat is feltártak, amelyek megerősítik az Árpád-ház sztyeppei eredetét, valamint a honfoglaló magyar elit és több jelentős magyar nemesi család közötti rokonsági szálakat.

Érdekesség, hogy a genetikai elemzések viking kori kapcsolatokat is kimutattak több Árpád-házi személy esetében. A kutatók szerint ennek hátterében a középkori dinasztikus házasságok állhatnak.

A tudományos eredmények hosszú távon hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy az azonosított uralkodókat és főrangú személyeket méltó módon újratemessék a székesfehérvári nemzeti emlékhelyen.

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