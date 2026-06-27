Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szombati közleményében hangsúlyozta, a kormányváltás nem teszi meg nem történtté a megállapodást a kisbenzinkutakkal.

Fidesz: A kormány fizesse ki a családi tulajdonban lévő benzinkutaknak, ami jár (A kép illusztráció.)

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Emlékeztetett: az Orbán-kormány bevezette az üzemanyagárstopot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzináraktól, ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb, független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket.

Az azóta hivatalba lépett Tisza-kormány azonban semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében, igyekszik „elsunnyogni” a kifizetést – mutatott rá az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.

„Ami jár, az jár, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter kormánya haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást!”

– írta közleményében Havasi Bertalan.

Drágulás jön? Megszűnik a védett üzemanyagár rendszere a benzinkutakon

Megjelent a rendelet, amely megszünteti a Magyarországon alkalmazott védett üzemanyagárat. A döntés értelmében az üzemanyagár ismét a piaci viszonyokhoz igazodik, ugyanakkor a szabályozás lehetősége továbbra is megmarad rendkívüli helyzetek esetére.