Bizonyítványokat és okmányokat hamisítottak egy budapesti műhelyben – videó

A rendőrség egy összehangolt akció során számolta fel annak a bűnbandának a tevékenységét, amely a gyanú szerint hamis okiratok előállításával foglalkozott. A nyomozás során jelentős mennyiségű bizonyíték került elő. A bizonyítványok és más hivatalos okmányok hamisítására alkalmas műhelyt egy budapesti társasház alagsorában találták meg a hatóságok. A rendőrség beszámolója szerint a helyszínen nagyüzemi módon készülhettek különböző közokiratok.

A rendőrök szerint a műhelyben hamis bizonyítványok előállítására alkalmas eszközöket találtak – Képünk illusztráció

Fotó: FEOL

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályának munkatársai más rendőri egységekkel együttműködve június 17-én hajtották végre az akciót. A nyomozók egy budapesti társasház alagsorában kialakított műhelyt tártak fel.

Milyen bizonyítékokat találtak a rendőrök?

A házkutatás során számítógépeket, laptopokat, mobiltelefonokat, jelentős mennyiségű készpénzt és adattároló eszközöket is lefoglaltak. Az egyik adattárolón az előzetes vizsgálatok szerint nagy számban találhatók olyan digitális állományok, amelyek hamis okmányok készítésével hozhatók összefüggésbe.

Az adatok teljes körű elemzése jelenleg is tart, amelybe szakértőket is bevontak.

A helyszíni szemle az éjszakába nyúlt, miközben a rendőrség további helyszíneken is házkutatásokat hajtott végre. Az akcióban több vármegyei rendőr-főkapitányság és a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai is részt vettek.

A nyomozók két budapesti lakost őrizetbe vettek, majd közokirat-hamisítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták őket.

A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy kik állhattak a hamis dokumentumok megrendelése mögött, hány esetben használhatták fel azokat, illetve milyen további jogsértésekhez kapcsolódhatnak.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a közokiratok hitelességébe vetett bizalom alapvető fontosságú, ezért kiemelt figyelmet fordítanak az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésére és felszámolására.