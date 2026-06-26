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Fővárosiak figyelem, így változik a közlekedés a Pride miatt

1 órája
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Forgalomkorlátozások a Budapest Pride miatt június 27-én. Erre kell készülni.
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bkkbudapest prideforgalomkorlátozás

Felvonulást tartanak szombaton a fővárosban, ezért forgalomkorlátozásra kell készülni, a korlátozások érintik a közösségi közlekedést is, közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel. A Budapesti Rendőr-Főkapitányság tájékoztatása alapján a korlátozás szombaton 11.30-kor kezdődik az Andrássy út-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Károly körút-Astoria-Kossuth Lajos utca-Szabad sajtó út-Erzsébet híd-Döbrentei tér-Attila út-Mikó utca-Vérmező útvonalon. 

A felvonulás miatt módosulnak a BKK járatai.
A felvonulás miatt módosulnak a BKK járatai .Fotó: BKK 

 

Fővárosiak figyelem: módosulnak a BKK járatai június 27-én

A vonulásos demonstráció (Budapest Pride) miatt - 16.30 és 19.30 között - a Kodály köröndtől a Kossuth térig az Andrássy út-Bajcsy-Zsilinszky út-Alkotmány utca útvonalon 15-30 perces szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani. Az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.

A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülő információi a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info - Közút oldalon olvashatók 

- áll a közleményben.

 

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