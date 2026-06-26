Örömhírt közölt a BKK: ez sok bérlettel rendelkezőnek tetszeni fog

A BKK ügyfelei díjmentesen próbálhatják ki az új MOL Bubit, közölte közleményében a BKK, ami azt jelenti, hogy mától, június 26-tól regisztrálhatnak a MOL Bubi új generációjának kipróbálására azok, akik a BudapestGO alkalmazásban jelenleg közösségi közlekedésre érvényes bérlettel rendelkeznek, illetve akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy féléves MOL Bubi bérletet vásároltak.

BKK: elindult a regisztráció a MOL Bubik ingyenes kipróbálására. Fotó: BKK

A Budapesti Közlekedési Központ a MOL Bubi szolgáltatást több lépcsőben vezeti be: a jelenleg is zajló zárt teszt mellett a következő szakaszban már a felhasználók szélesebb köre is tesztelheti az új rendszert, kezdetben az első ötezer jelentkezőnek biztosít lehetőséget a társaság, a résztvevői kör később folyamatosan bővülhet.

BKK: regisztráció most teszt később

Az ügyfelek számára elérhető teszt július 2-án indul. Ettől a naptól kezdve a BudapestGO-ban jelenleg érvényes (bármilyen típusú) bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024 vagy 2025-ben éves vagy féléves MOL Bubi-bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést, és a visszajelzések alapján finomhangolja a rendszert.

A Budapesti Közlekedési Központ június 19-én indította el a zárt tesztidőszakot, amelynek célja, hogy valós használati körülmények között szerzett tapasztalatok alapján fejlessze tovább az új közbringarendszert. Ezzel párhuzamosan megjelentek Budapest utcáin a jellegzetes zöld MOL Bubi kerékpárok.

BudapestGO- és egykori MOL Bubi-bérletesek is regisztrálhatnak

Az ügyfelek számára indított teszten való részvételhez június 26. és 29. reggel 10 óra között lehet regisztrálni a BKK aloldalán, a tesztben először az első ötezer jelentkező vehet részt, a résztvevői kört a BKK fokozatosan tervezi bővíteni. A részletes feltételekről és a használathoz szükséges tudnivalókról az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást a teszt indulásakor.

Nagyobb flottával és e-bringákkal jön az új MOL Bubi

A MOL Bubi következő generációja minden szempontból előrelépést jelent: a mostaninál nagyobb, rugalmasan bővíthető flotta áll majd rendelkezésre, amely klasszikus és elektromos rásegítésű kerékpárokból áll. Az éles indulást követően a BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát, a kezdeti időszak után összesen 3300 (ebből 2500 klasszikus és 800 e-bike) járművet biztosít majd, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd.