Brutális nap: rekordhőség és balesethullám söpört végig az országon

A közlekedés szempontjából élénk forgalom jellemzi a hazai gyorsforgalmi úthálózatot, különösen az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályán. Az Útinform szerint ugyanakkor jelentősebb torlódások és fennakadások nélkül, folyamatosan halad a forgalom a legforgalmasabb útvonalakon.

A közlekedés több helyen is nehezített az ország útjain(képünk illusztráció)

Fotó: Illusztráció: APA/EGGENBERGER

Több helyszínen útkarbantartási és építési munkák miatt forgalomkorlátozások vannak érvényben. Szolnokon, a Szent István Tisza-hídon dilatációs szerkezetet javítanak, ezért a 4-es főút 99-es kilométerénél félpályás lezárás mellett, jelzőlámpás irányítással haladhat a forgalom. Az érintett szakaszon mindkét irányban torlódásokra kell számítani.

Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között szintén útépítési munkák zajlanak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt a nap folyamán mindkét irányban lassabb haladásra és időszakos torlódásokra kell készülniük a közlekedőknek.

A szombati közlekedést nemcsak balesetek és forgalmi korlátozások, hanem a rendkívüli időjárási helyzet is befolyásolta. Az országban másodfokú hőségriadó van érvényben, miközben a meleg rekordot is hozott. A HungaroMet előzetes adatai szerint megdőlt az országos napi melegrekord.

Eemellett a MÁV-csoport több vasútállomáson és autóbusz-pályaudvaron palackozott ivóvizet oszt az utasoknak. A legforgalmasabb helyszíneken párakapuk is segítik a hőség elleni védekezést.

Több közlekedési baleset is történt szombaton Magyarországon

Szombaton több helyszínen is közúti balesetek nehezítették a közlekedést Magyarországon. A nap során egy távolsági autóbusz és egy személyautó ütközött össze Csetényben. A buszon mintegy negyven utas utazott, míg a személyautóban egy ember tartózkodott. A helyszínre tűzoltókat, mentőket és mentőhelikoptert is riasztottak. A mentési munkálatok idejére teljes útlezárást vezettek be az érintett útszakaszon.

Nemcsak balesetek, torlódások is nehezítették a közlekedést

Szombaton több helyen is jelentős forgalmi fennakadások alakultak ki az ország útjain. A legnagyobb torlódás az M7-es autópályán, a Balaton irányába vezető oldalon volt tapasztalható, ahol a megnövekedett hétvégi forgalom miatt Törökbálint és Székesfehérvár között több szakaszon is lelassult a haladás.

Emellett az ország más pontjain is fennakadások nehezítették a közlekedést: az M43-as autópályán egy műszaki hibás kamion miatt sávlezárás volt érvényben, a 38-as főúton meghibásodott autóbusz okozott korlátozást, míg több helyen útépítések és karbantartási munkák lassították a forgalmat.

A hőhullám miatt szombat hajnaltól vörös kód figyelmeztetés lépett életbe, amely várhatóan kedd éjfélig marad érvényben. Az intézkedés célja a veszélyeztetett emberek védelme és a hajléktalanellátó rendszer kapacitásainak bővítése a rendkívüli meleg idején.