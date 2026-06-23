Jó hír a budapestieknek: újabb modern villamosok álltak forgalomba

Tovább bővült a főváros korszerű villamosflottája: forgalomba állt a 36. és a 37. új CAF-villamos – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Már a 37. új CAF-villamos is utasokat szállít Budapesten

Fotó: BKK

A 2292-es és 2293-as pályaszámú szerelvények a szükséges műszaki vizsgálatok és az előírt próbafutások teljesítése után kezdhették meg az utasszállítást.

A járművek annak az összesen 51 darabos CAF-beszerzésnek a részei, amely európai uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósul meg.

A BKK közleménye szerint a további villamosok is folyamatosan érkeznek Budapestre, és jelenleg különböző vizsgálati, illetve engedélyezési szakaszban vannak. Az új szerelvények forgalomba állítását minden esetben több lépcsős tesztelés előzi meg, amelynek része az előírt, legalább 500 kilométeres hibamentes próbafutás is.

A fejlesztésnek köszönhetően a fővárosban közlekedő alacsonypadlós villamosok aránya 40 százalék fölé emelkedik.

Ezeken a vonalakon jelenhet meg több CAF-villamos

A BKK tájékoztatása szerint az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán tovább növekedhet a korszerű villamosok száma. A 3-as és a 42-es vonalon pedig már kizárólag CAF-villamosok közlekednek.

Már a 36. és a 37. új CAF-villamos is utasokat szállít Budapesten

Fotó: BKK

Az összesen 51 új jármű forgalomba állításával – amennyiben rendelkezésre állnak az uniós infrastruktúrafejlesztési források – a 2-es, a 23-as, a 24-es és a 62-es vonalon is megjelenhetnek az új villamosok. Emellett a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós szerelvények állhatnak forgalomba, a BKK és a BKV pedig a 47-es és a 49-es villamosvonalon való bevezetés feltételeit is vizsgálja.

További fejlesztésekre is szükség van

A BKK szerint az új villamosok fogadásához további infrastrukturális beruházásokra van szükség, például az áramellátás fejlesztésére, végállomások átépítésére és a kocsiszínek korszerűsítésére. A társaság már megkezdte többek között a ferencvárosi, az angyalföldi és a szávai kocsiszínek fejlesztésének előkészítését, valamint a 24-es villamos végállomásainak átalakítását.

A fővárosi közösségi közlekedésben más változásokra is készülni kell: június 20-tól ideiglenesen módosul a közlekedési rend Csepelen. A H7-es HÉV vonalán karbantartási munkák miatt pótlóbuszok járnak, emellett több autóbusz menetrendje is változik.