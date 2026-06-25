Erre készüljön, ha útnak indul: több helyen nehéz a közlekedés

Az Útinform szerint a 76-os főúton, Zalaegerszeg térségében, a kiskutasi elágazásnál két személyautó koccant. A 60-as km-nél félpályás korlátozás van érvényben.

Útinform: erősödik a forgalom Budapest felé.

Fotó: EGGENBERGER / APA

Budapest megint nem marad ki

Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így

- az M1-es autópályán, Biatorbágynál,

- az M3-as autópálya fővárosi szakaszán,

- a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,

- a 11-főúton, Budakalásztól,

- a 31-es főúton Mendén, és Maglódon,

- illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán

– jelenti az Útinform.

Munkavégzés az autópályán

Az M3-as autópályán, a 23-as jelű Mogyoród-kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát munkavégzés miatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontban lehet felhajtani az autópályára.

Szolnokon, a Szent István Tisza-hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton, a 99-es km-nél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra számítsanak napközben!

Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek!

Hőségriadó

Fontos kiemelni továbbá, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, a Harmadfokú Hőségriasztás miatt 2026. június 27-én, szombaton 22 órától másnap, azaz június 28-án, vasárnap reggel 6 óráig feloldja a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását. Így hétvégén kizárólag 2026. június 28., vasárnap 6-22 óra között lesz érvényben kamionstop az érintett járműveknek.