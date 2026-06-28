Bükkábrányi tragédia: hatra emelkedett a halálos áldozatok száma - három kisgyermek és egy fiatal focista is életét vesztette

Ahogy arról az Origo is beszámolt, borzalmas tragédia történt szombaton a 3-as főúton Bükkábrány térségében a 155-ös kilométerszelvényében, ahol eddig tisztázatlan körülmények között két autó frontálisan karambolozott.

Bükkábrányi tragédia: hatra emelkedett a halálos áldozatok száma Fotó: Facebook / Juhász Roland

Bükkábrányi tragédia: hatra emelkedett a halálos áldozatok száma

A boon.hu arról számolt be, hogy az autókban összesen heten utaztak, közülük négyen a helyszínen életüket vesztették, egy gyermek pedig a kórházban hunyt el.

A portál nem megerősített információk alapján arról ír, hogy a vétkes járművet egy friss jogosítvánnyal rendelkező személy vezette. A vétlen járműben két édesanya ült, három gyermekkel. A gyermekek és az egyik édesanya nem élte túl a balesetet, a másik anyukát Debrecenbe szállították kórházba életveszélyes állapotban, aki a legfrissebb információk szerint azóta szintén életét vesztette.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházba szállított két sérült, egy gyermek és egy felnőtt, életét vesztette a gondos orvosi beavatkozás ellenére is.

- mondta el Németh Csaba sajtóreferens a portálnak.

A heol.hu pedig arról ír, hogy az egyik áldozat egy fiatal focista, Gergő volt, akit saját korábbi játékosaként gyászolja a Gyöngyösi Atlétikai Klub is, amelynek az édesapja, Kozma Zsolt az elnöke.

Az összetört szívű édesapa Facebook-oldalán búcsúzott fiától és Gergő szerelmétől.

A mi fiunk már a mennyországba költözött a szerelmével

- osztotta meg a tragikus hírt.