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MLSZ

Szívszorító sorok: az MLSZ is elbúcsúzott a bükkábrányi tragédiában elhunyt fiatal labdarúgótól – fotó

48 perce
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Újabb megrázó részlet derült ki a bükkábrányi halálos balesetről: az egyik áldozat a Gyöngyösi AK fiatal labdarúgója, Kozma Gergő volt. A fiatal sportolótól édesapja után a Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Vármegyei Igazgatósága is megható sorokkal búcsúzott.
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MLSZBükkábránybalesettragédia

Mint ismeretes, tragikus baleset rázta meg az országot szombaton, miután a  3-as főúton Bükkábrány térségében eddig tisztázatlan körülmények között két autó frontálisan karambolozott.

Bükkábrányi tragédia: gyászol az MLSZ
Bükkábrányi tragédia: gyászol az MLSZ Fotó:  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fiatal labdarúgó is életét vesztette a bükkábrányi balesetben 

A boon.hu arról számolt be, hogy az autókban összesen heten utaztak, közülük négyen a helyszínen életüket vesztették, egy gyermek pedig a kórházban hunyt el. Úgy tudni, hogy a vétlen járműben két édesanya ült, három gyermekkel, míg a másik kocsiban egy fiatal pár. Utóbbi kettő még a helyszínen életét vesztette, azóta pedig már az is kiderült, hogy az egyik áldozat a Gyöngyösi AK labdarúgója, Kozma Gergő. 

Gergőtől korábban édesapja, a klub elnöke már szívszorító búcsút vett közösségi oldalán:

A mi fiunk már a mennyországba költözött a szerelmével

- fogalmazott a gyászoló édesapa. 

Most pedig az MLSZ Heves Vármegyei Igazgatósága is elbúcsúzott a fiatal labdarúgótól:

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy életének 20. évében, tragikus körülmények között elhunyt a Gyöngyösi AK saját nevelésű labdarúgója. A Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Vármegyei Igazgatósága és Társadalmi Elnöksége osztozik a GYAK elnökének, Kozma Zsolt családjának és mindazoknak a gyászában, akik ismerték és szerették a tehetséges labdarúgót

- írták közössági oldalukon. 

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