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baleset

Segítséget kérnek a bükkábrányi tragédia túlélője számára

1 órája
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A balesetben öt ember vesztette életét. A bükkábrányi tragédia egyik túlélője jelenleg is életveszélyes állapotban fekszik a kórházban, és még hosszú kezelések várnak rá. Az egyik hozzátartozó nemrég a nyilvánossághoz fordult segítségért, és irányított véradásra kérte az embereket.
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balesetvéradásBükkábránysegítségtragédia

Borzasztó baleset történt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bükkábrány területén szombaton, miután egy frontális karambol során egymásnak csapódott két autó a 3-as főúton. A két járműben összesen heten utaztak: az egyik kocsiban egy fiatal, 19 éves pár, egy ifjú focista és színésznő szerelme, míg a másikban két nő, egyikük két, öt- és hatéves gyermeke, valamint a másikuk nevelt fia. A két fiatal és a két kisgyermek a balesetet követően azonnal életét vesztette, a harmadik gyermek pedig a kórházba szállítás után hunyt el. A bükkábrányi tragédiának így két túlélője maradt, a két nő, akik közül az egyikük állapota továbbra is súlyos.

Bükkábrány halálos baleset, 2026. június 27.
Segítséget kérnek a bükkábrányi tragédia túlélője számára / Fotó: BM Katasztrófavédelem

Segítséget kérnek a bükkábrányi tragédia túlélője számára

A sérült édesanya egyik hozzátartozója nemrég a közösségi médiában tisztázott néhány részletet a balesettel kapcsolatban: mint írta, mindhárom gyermek megfelelően be volt kötve, gyerekülésben utaztak, és a jármű mind a hat légzsákja kinyílt. Azt is hangsúlyozta, a balesetről készült fotókon már a tűzoltók által szétvágott roncs látható.

Hozzátette, a balesetnek két túlélője van: az egyikük állapota továbbra is súlyos, életveszélyes, ugyanakkor az orvosoktól biztató híreket kaptak. Ennek ellenére még hosszú kezelések és számos műtét vár rá. A hozzátartozó ezután azt közölte, az édesanyának nagy mennyiségű vérre volt szüksége, és a későbbiekben is szükség lesz rá, ezért irányított véradásra kérik mindazokat, akik segíteni tudnak.

A további részleteket a Heolon lehet megtekinteni!

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