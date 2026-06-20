Teljes útzár van érvényben! Buszbaleset történt Csetényben

Egy távolsági járatként közlekedő autóbusz és egy személyautó ütközött össze szombaton Csetényben, a települést jelző táblánál, a Petőfi utca végén. A buszbaleset körülményeit a hatóságok vizsgálják - számolt be róla a Bors.

Mentőhelikopter is érkezett a buszbalesethez Csetényben (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

A helyszíni információk szerint a buszon mintegy negyven utas tartózkodott, míg a személyautóban csak annak vezetője utazott.

A káresethez a kisbéri és a pétfürdői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a társhatóságokkal együttműködve végzik a mentési és műszaki mentési feladatokat.

A baleset következtében a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, ami arra utal, hogy a mentési munkálatok kiemelt figyelmet igényeltek. A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat.

Buszbaleset Csetényben, teljes útlezárás

A hatóságok a beavatkozás idejére teljes útlezárást vezettek be az érintett útszakaszon, ezért a közlekedőknek kerülőút használatára és torlódásokra kell számítaniuk.