Tizenöt éve hunyt el Peter Falk, a legendás Columbo megformálója, emlékét azonban különleges módon őrzik Budapesten: a világ egyetlen viaszfigurája mellett egy magyar fiatalok által készített, több mint ötezer Lego-kockából épült kutya is helyet kapott.

Magyarok keltették életre Columbo hű társát / Fotó: Madame Tussauds Budapest

Különleges alkotással tisztelegnek Peter Falk előtt Budapesten

Columbo basset hound kutyája szinte ugyanolyan ikonikus szereplője a 69 részes krimisorozatnak, mint maga a hadnagy. A legtöbb epizódban a Henry nevű eb alakította a négylábú társat, ám a forgatások idején elpusztult, ezért később egy másik kutya vette át a szerepét. A lógó fülű, nyugodt, ám rendkívül intelligens fajta népszerűségét nagyrészt a sorozatnak köszönheti.

Nincs másik Peter Falk figura a Madame Tussauds univerzumában - ez a viaszmás kimondottan a budapesti attrakció számára készült. A viaszmás a megnyitó után azonnal elnyerte a látogatók tetszését, rengetegen fotózkodtak vele, ám sokan hiányolták mellőle hűséges társát

– mondta el Czunyi Tímea marketing- és értékesítési vezető.

Columbo basset hound kutyája majdnem olyan ikonikus szereplője a hatvankilenc részes krimisorozatnak, mint maga a hadnagy.

Fotó: Madame Tussauds Budapest

A Madame Tussauds Budapest meghallotta a rajongók kérését:

Egy fiatal magyar építészmérnök-hallgató tervezte meg a teljesen egyedi, méretarányos kutyát, amely több mint ötezer Lego-elemből készült.

“Lelkes csapat dolgozott a projekten, a kollégák és gyermekeik is beszálltak a munkába. A kockák különválogatása egy teljes napot vett igénybe, majd mintegy ötven óra alatt, negyven tubus ragasztó felhasználásával épült fel a mű. Sokan keresik Columbo feleségét is, őt sajnos nem tudjuk rekonstruálni, hiszen a nyomozó majd’ minden részben beszél róla, de az alkotók soha nem mutatták őt meg” - tette hozzá Czunyi Tímea. A Lego-kutya teste üreges, oda egy Csontváry Kosztka Tivadar idézet helyeztek el a fiatalok kreativitására utalva:

Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra.

A Columbo sorozat részeit 1968 és 2003 között forgatták, Magyarországon generációk nőttek fel a Los Angeles-i nyomozó bűnügyein. Az első rész rendezését egy fiatal tehetségre, bizonyos Steven Spielbergre bízták, akinek a figurája szintén megtalálható a belvárosi attrakció falai között.