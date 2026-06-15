Sokan rosszul tárolják a csokoládét, szakértő mondta el az igazságot

A csokoládé hűtése több szempontból is előnyös lehet Charles Spence, az Oxfordi Egyetem kísérleti pszichológiával foglalkozó professzora szerint. Úgy véli, az alacsonyabb hőmérséklet nemcsak megakadályozza, hogy az édesség túl gyorsan megolvadjon, hanem az ízélményt is javíthatja – írja a Daily Mail.

A szakértő szerint a hűtőben tárolt csokoládé roppanósabb és frissebb élményt nyújthat

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Évek óta vitatkoznak ezen a csokoládérajongók

A szakértő szerint a hideg csokoládé roppanósabb, miközben a hűtés mérsékelheti a túlzott édességet és kesernyés ízeket is. Emellett pszichológiai oka is lehet annak, hogy sokan a hűtőből kivett édességet frissebbnek érzik.

Egy friss felmérés szerint a csokoládérajongók 80 százaléka nyáron a hűtőben tárolja kedvenc édességét. A válaszadók többsége azért választja ezt a megoldást, mert így a csoki lassabban olvad, sokan pedig kifejezetten kedvelik a hideg csokoládé roppanós állagát.

A szakértő nemrég a dubaji csokoládé népszerűségének titkáról is beszélt. Szerinte a különleges édesség sikerében nagy szerepet játszik a feltűnő zöld töltelék, amely erős vizuális kontrasztot alkot a barna csokoládéval.

Meglepő eredményre jutottak a kutatók a cukorfogyasztással kapcsolatban

Sokan úgy gondolják, hogy az édességek teljes kiiktatása segíthet a fogyásban és az egészségesebb életmódban. Egy friss kutatás azonban azt sugallja, hogy a cukor kerülése önmagában nem feltétlenül csökkenti az édesség utáni vágyat, és a fogyásban sem jelent biztos segítséget.

Váratlan egészségügyi előnye van a rendszeres csokievésnek

A rendszeres csokoládéfogyasztás összefüggésbe hozható a szívbetegségek csökkent kockázatával. A tudósok megvizsgálták, milyen a csokoládé hatása a szívre, és arra jutottak, hogy ez a népszerű édesség segít egészségesen tartani a szív véredényeit.