Hiába kért bocsánatot Eszenyi Enikő, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója rendkívüli döntést hozott

2026. június 4-én jelentette be Vadász Dániel, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, hogy a Primadonnák című produkciót kiveszik a 2026/27-es évad műsorából. A Csokonai Nemzeti Színház hivatalos közleménye szerint a döntést az igazgató saját hatáskörben, önállóan hozta meg, és azért teljes felelősséget vállal – tájékoztat a Magyar Nemzet.

A Csokonai Nemzeti Színház épülete

Fotó: Kandert Szabolcs - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=137453137 / Wikipedia

A Csokonai Nemzeti Színház műsora is változik

A közlemény szerint a produkció körül kialakult, elhúzódó helyzet negatívan hatott a munkahelyi légkörre. Vadász Dániel úgy fogalmazott: vezetőként elsődleges feladata, hogy a társulat számára békés és biztonságos munkakörnyezetet biztosítson.

Az igazgató hangsúlyozta, hogy a döntésért sem a társulatot, sem a tanácsadókat nem terheli felelősség. A lépés tehát vezetői döntésként született meg.

A munkakörnyezet védelme került előtérbe

Vadász Dániel szerint ilyen érzékeny ügyben nem lehet minden szakmai és szervezeti szereplő számára egyformán elfogadható protokollt követni. A folyamat rámutatott arra is, hogy a belső kommunikáció fejlesztése hosszabb távú feladat lehet.

A direktor jelezte: a művészeti és egyéb szempontok nem írhatják felül a munkatársak jóllétét. A mostani döntés ezért nem egyszerű műsortervi változás, hanem a színház működését és belső stabilitását érintő lépés.

Korábban már jelezték a lehetséges változást

A Primadonnák előkészítésének felfüggesztéséről korábban már szó esett, és az igazgató akkor azt jelezte: ha nem születik megnyugtató megoldás, a produkció kikerülhet a következő évad programjából. A mostani bejelentéssel ez véglegessé vált.