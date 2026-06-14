Meglepő eredményre jutottak a kutatók a cukorfogyasztással kapcsolatban

A kutatók szerint a cukor és az édes ízek visszaszorítása nem eredményezett jelentős különbséget a résztvevők testsúlyában vagy étkezési szokásaiban. Egy nemzetközi vizsgálatban 180 felnőttet követtek nyomon hat hónapon keresztül, miközben eltérő mennyiségű édes ízű ételt fogyasztottak – számolt be a Daily Mail.

A kutatók szerint az elhízás hátterében több tényező is állhat, nem csupán a cukorfogyasztás

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Nem biztos, hogy a cukor elhagyása a megoldás

A kutatás eredményei alapján azok sem kívánták kevésbé az édességeket, akik szinte teljesen száműzték az édes ízeket az étrendjükből. A szakemberek szerint az édességek iránti vonzalom jóval állandóbb lehet, mint azt korábban feltételezték.

A vizsgálat arra is rámutatott, hogy nem feltétlenül maga az édes íz jelenti a legnagyobb problémát, hanem a túlzott kalóriabevitel és a nagy mennyiségben fogyasztott, feldolgozott élelmiszerek.

A kutatók szerint az édes ízű ételek között számos olyan termék található – például gyümölcsök vagy egyes tejtermékek –, amelyek értékes tápanyagokat tartalmaznak.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények nem jelentik azt, hogy korlátlanul lehetne fogyasztani a hozzáadott cukrot. Számos korábbi kutatás összefüggést talált a túlzott cukorfogyasztás és az elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kialakulása között.

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