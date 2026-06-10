Új hír érkezett a Debreceni Egyetemen történt robbanás sérültjéről – így van most

Ahogy korábban az Origon beszámoltunk róla a Debreceni Egyetem Kémia Épületében 2026. június 8-án történt a baleset, amikor a felújítási munkálatok során elektromos zárlat miatt robbanásszerű ívkisülés következett be egy szerelés alatt álló transzformátoregységben. Az egyedi gyártású berendezés gyakorlatilag megsemmisült, emiatt az épületben szünetelt az elektromos áramellátás – tájékoztatott a HAON.

A Debreceni Egyetem Kémia Épületében elektromos robbanás történt

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Debreceni Egyetem robbanás: további műtétek várnak a sérültre

Az intézmény tájékoztatása szerint az elektromos szekrényben a kábelek elégtek, a füst miatt pedig bekapcsoltak az épület füstjelzői. Az érintett szinten tartózkodók az egyetemi biztonsági szolgálat közreműködésével elhagyták az épületet.

A helyszínre érkező tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták a területet. További beavatkozásra nem volt szükség, mert az elektromos tűz még a tűzoltók kiérkezése előtt magától kialudt.

A robbanásban a kivitelező egyik dolgozója sérült meg. A Debreceni Egyetem sajtóosztályának tájékoztatása szerint a beteget a testének 40 százalékára kiterjedő, II-III. fokú súlyos égési sérülésekkel szállították a DE Klinikai Központ Égési Centrumába.

Az intézmény legfrissebb közlése szerint a sérült állapota stabil, ellátása szigorú szakmai felügyelet mellett folyamatos. A betegre további műtéti beavatkozások várnak.