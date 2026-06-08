Meglepő felfedezés: ez az egyszerű gyakorlat segíthet a demencia ellen

A Harvard Egyetem kutatói több mint 147 ezer ember adatait elemezték, és arra jutottak, hogy azok, akik rendszeresen végeztek súlyzós vagy ellenállásos edzéseket, hosszabb ideig élhettek, mint azok, akik egyáltalán nem sportoltak. A mozgás és a demencia között is szoros összefüggés van – írja a Fox News.

Akik legalább heti rendszerességgel mozognak, azoknál kisebb az esélye, hogy demencia alakuljon ki

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Már heti pár alkalom is sokat számíthat a demencia megelőzésében

A kutatás szerint heti 90–120 perc erősítő edzés mellett 13 százalékkal csökkent az általános halálozás kockázata. A szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás esélye 19 százalékkal, a demenciával összefüggő neurológiai betegségek miatti halálozás pedig 27 százalékkal lett alacsonyabb.

A legjobb eredményeket azok érték el, akik az erősítő edzést aerob mozgással – például sétával, futással vagy kerékpározással – is kombinálták. Náluk akár 45 százalékkal kisebb volt a halálozás kockázata.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem kell órákat tölteni az edzőteremben: a kutatás szerint heti két óránál több erősítő edzés már nem hozott további jelentős előnyt.

A kutatók szerint az izomerő megőrzése idősebb korban különösen fontos lehet, mert segíthet fenntartani a mozgékonyságot, az önállóságot és az általános életminőséget.

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Nem kell órákat edzőteremben tölteni ahhoz, hogy komoly egészségügyi előnyöket érjünk el – derül ki egy friss nemzetközi kutatásból. A szakemberek szerint már napi néhány perc intenzív mozgás is jelentősen csökkentheti több súlyos betegség kialakulásának kockázatát.

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Egy friss kutatás szerint a kutyával való alvás javíthatja az emberek közérzetét és az alvás minőségét is, míg a macskák ugyanezt a hatást egyáltalán nem hozzák. Ezek szerint az alvás szempontjából nem mindegy, milyen háziállatot tartunk otthon.