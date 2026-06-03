Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
diákmunka

Jól fizető nyári állások várják a diákokat – ezekről ne maradjon le!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A nyári szünet közeledtével egyre több fiatal keresi a legjobb pénzkereseti lehetőségeket. A diákmunka idén is rendkívül népszerű, ezért a legjobb állások gyorsan betelnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
diákmunkanyárállásórabér

A korán ébredők ezúttal is előnyből indulhatnak a nyári állásvadászat során. A diákmunka területén a legjobb ajánlatok gyakran napok alatt gazdára találnak írja a Kisalföld.

diákmunka
Az egyik legnépszerűbb nyári diákmunka a ruhabolti eladó.
Fotó: Unsplash

Diákmunka: a legnépszerűbb lehetőségek és tudnivalók

A legkeresettebb pozíciók közé tartoznak:

  • az adminisztratív feladatok,
  • a ruhabolti munkák,
  • a hostess állások

A nyári hónapokban emellett sokan választanak árufeltöltői, csomagolói, pakolói vagy betanított segédmunkát is. A 25 év alattiak szja-mentessége miatt a diákok a bruttó bérüket nettóban is megkaphatják. 

2026-ban a minimális óradíj bruttó 1856 forint, míg a garantált bérminimum 2156 forint óránként.

Munkát már 15 éves kortól lehet vállalni, de ehhez szülői engedély szükséges. A 18 év alatti dolgozókra külön szabályok vonatkoznak, például nem végezhetnek éjszakai munkát. A szakemberek szerint érdemes minél hamarabb jelentkezni, mert június elején nagy a túljelentkezés. A nyári munkák egy része akár hosszabb távú tapasztalatszerzésre és tanév közbeni foglalkoztatásra is lehetőséget ad.

Hogyan találjon munkát?

A jelentkezéseket már most érdemes elindítani, és folyamatosan figyelni a Pannon-Work Facebook-oldalát, valamint weboldalát, ahol a kiválasztott pozíciókra pár kattintással, online lehet jelentkezni.

Félmilliónál is többet is hazavihetnek a diákok

Egy jól megválasztott állással akár több havi fizetésnek megfelelő összeget is össze lehet gyűjteni a szünidő alatt. Cikkünkben bemutatjuk a legjobban fizető területeket és a sikeres jelentkezés legfontosabb tudnivalóit.

Balaton és Budapest húzza fel a vendéglátást 

A vendéglátásban az alapórabér 2200 forint körül indul, azonban a nyári szezon jelentősen megemeli a kereseti lehetőségeket. A Balatonon és Budapesten akár 2600 forint feletti órabérek is elérhetők, különösen a tapasztaltabb diákok számára. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!