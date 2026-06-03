Jól fizető nyári állások várják a diákokat – ezekről ne maradjon le!

A korán ébredők ezúttal is előnyből indulhatnak a nyári állásvadászat során. A diákmunka területén a legjobb ajánlatok gyakran napok alatt gazdára találnak – írja a Kisalföld.

Az egyik legnépszerűbb nyári diákmunka a ruhabolti eladó.

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Diákmunka: a legnépszerűbb lehetőségek és tudnivalók

A legkeresettebb pozíciók közé tartoznak:

az adminisztratív feladatok,

a ruhabolti munkák,

a hostess állások

A nyári hónapokban emellett sokan választanak árufeltöltői, csomagolói, pakolói vagy betanított segédmunkát is. A 25 év alattiak szja-mentessége miatt a diákok a bruttó bérüket nettóban is megkaphatják.

2026-ban a minimális óradíj bruttó 1856 forint, míg a garantált bérminimum 2156 forint óránként.

Munkát már 15 éves kortól lehet vállalni, de ehhez szülői engedély szükséges. A 18 év alatti dolgozókra külön szabályok vonatkoznak, például nem végezhetnek éjszakai munkát. A szakemberek szerint érdemes minél hamarabb jelentkezni, mert június elején nagy a túljelentkezés. A nyári munkák egy része akár hosszabb távú tapasztalatszerzésre és tanév közbeni foglalkoztatásra is lehetőséget ad.

Hogyan találjon munkát?

A jelentkezéseket már most érdemes elindítani, és folyamatosan figyelni a Pannon-Work Facebook-oldalát, valamint weboldalát, ahol a kiválasztott pozíciókra pár kattintással, online lehet jelentkezni.