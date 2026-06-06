Ezzel a diétával legyőzheti az egyik leghalálosabb pszichés zavart

Az anorexia nervosa az egyik legsúlyosabb étkezési zavar, amely nemcsak a testsúlyt, hanem a mentális egészséget is jelentősen befolyásolja. Egy új amerikai kutatás szerint azonban a ketogén diéta új lehetőséget kínálhat a tünetek enyhítésére – számolt be róla a Fox News.
A kutatásban 22, 18 és 45 év közötti nő vett részt, akik korábban anorexiával küzdöttek, és testtömegindexük 17,5 felett volt. A résztvevők 14 héten keresztül követtek egy speciális étrendet, amely 70 százalék zsírból, 20 százalék fehérjéből és 10 százalék szénhidrátból állt.
A program célja nem a fogyás volt, hanem a testsúly megtartása mellett a ketózis állapotának elérése. Ebben az anyagcsere-folyamatban a szervezet a szénhidrátok helyett elsősorban zsírból származó ketonokat használ energiaforrásként.
A kutatók rendszeresen ellenőrizték a résztvevők testsúlyát, ketonszintjét és pszichés állapotát. A vizsgálatot végül 18 nő fejezte be.
A ketogén diéta javíthatja az anorexia egyes tüneteit
Az eredmények szerint javulás mutatkozott az étkezéssel kapcsolatos szorongások, a depressziós tünetek, valamint a testképhez és testsúlyhoz kapcsolódó aggodalmak terén. Az étkezési zavarok mérésére használt kérdőív alapján a résztvevők 72 százaléka a gyógyult vagy normál tartományba került a program végére.
A kutatás egyik fontos megállapítása volt, hogy a résztvevők testsúlya nem változott jelentősen, és egyikük BMI-értéke sem csökkent a biztonságosnak tekintett határérték alá.
A szakemberek szerint a ketogén diéta jól tolerálhatónak bizonyult, és potenciálisan hatékony lehet az anorexia egyes tüneteinek csökkentésében. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a vizsgálat kis mintaszáma miatt az eredményeket nagyobb és változatosabb csoportokon is meg kell erősíteni.
A kutatók úgy vélik, hogy az anorexia hátterében részben az agyi energiafelhasználás és anyagcsere működésének zavarai is szerepet játszhatnak. Ezért a jövőben további vizsgálatok elemezhetik, hogy a ketózis milyen módon befolyásolja az idegrendszer működését és a pszichológiai tüneteket.
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