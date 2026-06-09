Egy drogos tini őszinte vallomása: a függőségtől a felépülésig

Egy drogos tini vallomása megrázó képet fest arról, milyen mélyre sodródhat egy fiatal a függőség miatt. A mindössze 16 éves Lili őszintén beszélt arról az időszakról, amikor a drogok, az önsértés és a kilátástalanság határozta meg a mindennapjait. Története egyben figyelmeztetés is arra, milyen fontos időben felismerni a baj jeleit – írja a Bors.

Egy drogos tini vallomása megrázó képet fest arról, milyen mélyre sodródhat egy fiatal a függőség miatt – Fotó: Unsplash

Már 13 évesen rehabilitációra került a drogos tini

Lili ma ugyanúgy tervezi a jövőjét, mint bármelyik kortársa, ám az elmúlt években olyan megpróbáltatásokon ment keresztül, amelyek sok felnőttet is megtörnének. Elmondása szerint már gyermekkorában elindult a lejtőn: kilencévesen találkozott először az alkohollal, amely a környezetében nem számított különlegességnek.

A helyzet később tovább romlott. Az alkohol után szintetikus drogokat kezdett használni, miközben egy bántalmazó kapcsolatban élt. A fizikai és lelki fájdalmak elől az anyagokhoz menekült, végül pedig saját maga kérte, hogy rehabilitációs intézetbe kerülhessen. Tizenhárom éves volt, amikor először kezelésre szorult.

Az első rehabilitáció azonban nem hozott tartós eredményt. Miután rövid idő után kikerült az intézményből, hamar visszaesett.

A valódi mélypont 2023 szeptemberében következett be, amikor rászokott a kristályra.

A dizájnerdrog gyors és súlyos leépülést okozott: jelentősen lefogyott, hallucinációk gyötörték, alvási problémákkal küzdött, és egyre gyakrabban tett kárt saját magában. A fiatal lány szerint ekkor már úgy érezte, nincs kiút a helyzetéből. Később az is kiderült, hogy problémái mögött borderline személyiségzavar áll. A függőség idővel teljesen átvette az irányítást az élete felett, és olyan döntésekhez vezetett, amelyeket ma már fájdalmas emlékként őriz.

A fordulópont akkor érkezett el, amikor ismét segítséget kért.

Lili ma 16 éves, és két éve teljesen józan. Bár a felépülés továbbra is kihívásokkal jár, történetével arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy sok fiatal küzd hasonló problémákkal. A drogos tini vallomása ezért nemcsak egy személyes történet, hanem figyelmeztetés is a szülők és a környezet számára: a segítségkérés és a támogatás életet menthet.