Nagy a dugó a Balaton felé – ezeket érdemes tudni indulás előtt

Jelentős forgalom alakult ki szombat délelőtt a Balaton irányába vezető utakon. A megnövekedett hétvégi forgalom miatt torlódások alakultak ki Törökbálint és Székesfehérvár között, több szakaszon is torlódik a kocsisor.

A dugó miatt jelentősen lelassult a forgalom az M7-es autópályán (Képünk illusztráció)

Fotó: EGGENBERGER / APA

Hol alakult ki a legnagyobb dugó?

A legjelentősebb torlódás az M7-es autópályán tapasztalható a Balaton felé vezető oldalon. Az Útinform szerint már az M1–M7-es elválásától lassabb a haladás, a forgalom több szakaszon is telített.

Az autósoknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről, különösen a népszerű üdülőterületek felé vezető útvonalakon.

Máshol is vannak fennakadások

Az ország más részein is több helyen nehezítik a közlekedést műszaki hibák és útkarbantartások:

Az M43-as autópályán egy műszaki hibás kamion miatt lezárták a külső sávot az Apátfalva csomópont közelében.

A 38-as főúton Tarcal térségében egy meghibásodott autóbusz miatt félpályás korlátozás van érvényben.

Szolnokon, a Szent István Tisza-hídon javítási munkák zajlanak, ezért jelzőlámpa irányítja a forgalmat.

Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között útépítések miatt több helyen félpályás lezárások lassítják a közlekedést.

A közlekedőknek a nap folyamán több helyen is torlódásokra és hosszabb menetidőre kell felkészülniük.