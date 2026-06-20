Nagy a dugó a Balaton felé – ezeket érdemes tudni indulás előtt

Jelentős forgalom alakult ki szombat délelőtt a Balaton irányába vezető utakon. A megnövekedett hétvégi forgalom miatt torlódások alakultak ki Törökbálint és Székesfehérvár között, több szakaszon is torlódik a kocsisor.
Hol alakult ki a legnagyobb dugó?
A legjelentősebb torlódás az M7-es autópályán tapasztalható a Balaton felé vezető oldalon. Az Útinform szerint már az M1–M7-es elválásától lassabb a haladás, a forgalom több szakaszon is telített.
Az autósoknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről, különösen a népszerű üdülőterületek felé vezető útvonalakon.
Máshol is vannak fennakadások
Az ország más részein is több helyen nehezítik a közlekedést műszaki hibák és útkarbantartások:
- Az M43-as autópályán egy műszaki hibás kamion miatt lezárták a külső sávot az Apátfalva csomópont közelében.
- A 38-as főúton Tarcal térségében egy meghibásodott autóbusz miatt félpályás korlátozás van érvényben.
- Szolnokon, a Szent István Tisza-hídon javítási munkák zajlanak, ezért jelzőlámpa irányítja a forgalmat.
- Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között útépítések miatt több helyen félpályás lezárások lassítják a közlekedést.
A közlekedőknek a nap folyamán több helyen is torlódásokra és hosszabb menetidőre kell felkészülniük.
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