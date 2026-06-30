Változik az egészségügyi ellátás rendje július 1-én: minden, amit tudni kell

Változik az egészségügyi ellátás rendje július 1-én Semmelweis-nap alkalmából, miután Semmelweis Ignác születésnapja a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap. Ezen a napon a folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást. Ennek megfelelően július 1-jén zárva lesznek a háziorvosi-, a fogorvosi-, és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak.

Változik az egészségügyi ellátás rendje Semmelweis-nap alkalmából. Fotó: Unsplash

Változik az egészségügyi ellátás rendje

Szerdán a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és/vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján található gyógyszertár-adatbázisban, illetve az Egészségablak applikációban is elérhetők az aznap nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma településre, vagy akár megyére keresve.

Mérgezés vagy annak gyanúja esetén a munkaszüneti napon is 0-24 órában hívható az NNGYK Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata a 06-80-20-11-99-es telefonszámon, ahol a várható tünetekről, elsősegélyről és az orvosi ellátás szükségességéről adnak felvilágosítást. A munkaszüneti nap ellenére szintén 0-24 órában biztosított a tájékoztatás a 1812-es zöld számon, ahol a nem sürgős beavatkozást igénylő egészségügyi kérdésekben segítenek, közölte az NNGYK.