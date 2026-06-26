Hatalmas változás jön Budapest közlekedésében júliustól

Szinte teljesen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés július 1-éről 2-ára virradó éjjel Budapesten és környékén. A fejlesztés célja, hogy olyan éjszakai közlekedési hálózat álljon az ügyfelek rendelkezésére, amely lépést tart a főváros és az agglomeráció életével, és éjjel is igazi alternatívát nyújt az egyéni közlekedéssel szemben.

Július 1-jétől változik az éjszakai közlekedés Budapesten és környékén (Fotó: BKK)

Kényelmesebb közlekedés, gyors eljutás éjszaka is

A több évtizede jelentős változás nélkül működő éjszakai hálózat újratervezésénél az azóta megváltozott igényeket és utazási szokásokat is figyelembe vették a BKK szakemberei. Ennek érdekében a társaság több körös társadalmi egyeztetést tartott, majd az ott beérkezett véleményeket és javaslatokat kiértékelve, a szolgáltaltatókkal és partnerekkel közösen alakította ki az új hálózatot, amely többek között jobb lefedettséget, gyorsabb, kerülők nélküli eljutást biztosít a belvárosba, jobban hasonlít a napközben megszokott hálózatra és igazodik a metrók meghosszabbított üzemidejéhez is.

A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak.

Ennek köszönhetően az utasoknak kevesebbet kell majd gyalogolniuk, gyorsabban és kényelmesebben érhetik el úti céljukat, például a kőbányai Kápolna térnél, Káposztásmegyeren, a kispesti Ady Endre út, a XVIII. kerületi Barta Lajos utca térségében, az Egressy út és a Budafoki út környékén, vagy éppen a III. kerületi Harsánylejtőn és XI. kerületi Kőérberek-Tóvárosban is.

A július elején induló új rendszer egyik alapelve, hogy egy, a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. Több új, közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket nemcsak a belvárossal, hanem egymással is, számos esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve.

Júliustól például könnyebben lehet majd éjszaka eljutni Soroksárra (a belvárost közvetlenül elérő új 966-os busszal), Rákospalota-Újfalu térségébe (a nappali 5-ös busz útvonalát követő új éjszakai 905-ös járattal), vagy Rákosszentmihályra, Budafok, Budatétény és Nagytétény kertvárosi részeibe is (az ezeket a belvároson és az Egressy úton át összekötő új 941-es éjszakai busszal).

Az éjszakai járatok számos esetben a nappali útvonalakat követik, így a hálózat átláthatóbbá válik. Jó példa erre a 9-es busz éjszakai párja, a 909-es. A fővárost átszelő útvonalon éjszaka csak átszállással lehetett utazni, július 1-től viszont az ismerős számozással (909-es), és a nappali járathoz jobban igazodó útvonalon közlekednek a buszok.

Éjszaka is megjelennek a trolibuszok: a belváros és az Örs vezér tere között – a Füredi utcai lakótelep érintésével – éjszakai trolijárat indul 980-as jelzéssel, hétvégente pedig a 972-es troli is az ügyfelek rendelkezésére áll a Deák Ferenc tér és az Orczy tér között. Az útvonalak egyszerűsítésével és a felesleges kitérők megszüntetésével több vonalon csökken majd az utazási idő, például a XVI. és a XVII. kerületbe, valamint Pécelre is gyorsabb lesz eljutni (908-as, 931-es, 969-es és 997-es járatok a Kerepesi úton közlekednek),

a Deák Ferenc tér és a Svábhegy között (910-es busz) pedig 10 perccel gyorsabban lehet majd utazni. A módosításoknak köszönhetően gyorsabb és versenyképesebb lesz az éjszakai közösségi közlekedési hálózat.