Emlékszik még a híres balatoni kertmozira? Ennyi maradt belőle

A Balaton térségében, 2026-ban készült friss urbex fotók mutatták meg, milyen állapotban van az egykor népszerű kertmozi, amely a kétezres évek eleje óta állhat üresen. A helyszínen még ma is megtalálhatók a régi vetítőgépek, filmtekercsek, plakátok és a hatalmas vászon, ám a nézőtér helyén már fák, moha és sűrű növényzet nő – számol be a SONLINE.

Elhagyatott kertmozi a Balatonnál, ahol megállt az idő

A gépteremben még mindig ott áll két régi Dresden vetítőgép, mintha csak arra várnának, hogy újra elinduljon az esti előadás. A padlón régi filmszalagok hevernek, a sarokban pedig ott maradt a fadobozos filmtekercs-tároló szekrény is.

A falakon megfakult plakátok idézik fel a régi mozis estéket. Sylvester Stallone, Chuck Norris és Christopher Lambert filmjeinek nyomai alapján a hely valamikor a kétezres évek elején zárhatott be végleg.

A régi vetítőgép és plakátok a falon

A természet lett a főszereplő

Odakint a nézőtéren már nem pattogatott kukoricával érkeznek a vendégek, hanem a növényzet vette át az uralmat. A valaha zöldre festett fapadok szétkorhadtak, a sorok között fiatal fák és moha nőtt.

A hatalmas fémszerkezetű vetítővászon még mindig áll, de a rozsda és az időjárás már alaposan kikezdte. A helyszín ma inkább hasonlít egy thriller vagy túlélőjáték díszletére, mint egy régi balatoni közösségi térre.

Egy korszak maradványa

Az elhagyatott kertmozi különös emléke annak az időszaknak, amikor a nyári estéken még szabadtéri vetítésekre gyűltek össze az emberek. Ma már nincs közönség, nincs filmzene és nincs taps, csak a csend, a rozsda és a természet lassú munkája.