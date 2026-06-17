Eltűnt egy brit férfi Budapesten, nagy erőkkel keresik a rendőrök

Eltűnt egy 45 éves brit állampolgár Budapesten, a rendőrök jelenleg is keresik John Robert Joseph Tovellt – közölte a Police.hu. A férfi 2026. június 16-án hajnali 2 óra körül távozott egy VII. kerületi szórakozóhelyről, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A képen a keresett személy, a brit John Robert Joseph Tovell Forrás: Police.hu

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága körözési eljárást indított az ügyben. John Robert Joseph Tovell körülbelül 190 centiméter magas, rövid őszes haja és szakálla van. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pólót és sötétzöld hosszú ujjú inget viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki John Robert Joseph Tovell tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

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Az eltűnési ügyek többsége hosszú időre megoldatlan marad, vagy tragikus véget ér. Időről időre azonban akadnak olyan esetek, amikor az eltűnt személyeket élve találják meg, köszönhetően a rendőrségi keresésnek, a nyilvánosságnak és a lakossági jelzéseknek.