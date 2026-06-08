Világszenzáció lett a magyar termékből: mindenhol ezt akarják

A kutatás különlegessége, hogy kizárólag objektív szempontokat vizsgált. A szakértők 36 különböző kritérium alapján elemezték az energiaitalokat, többek között a koffein- és cukortartalmat, a vitamintartalmat, a pasztőrözési eljárást, a csomagolást, valamint a címkézés és a nyomon követhetőség minőségét – számolt be a Blikk.

A magyar gyártású HELL energiaital ma már a világ számos országának üzleteiben megtalálható

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Hatalmasat robbant a magyar márka külföldön

A teszt során sem az íz, sem a marketing, sem a márkanév nem számított, kizárólag maga a termék minősége.

Az összesített rangsorban a magyar HELL Energy végzett az első helyen, ami óriási siker a hazai élelmiszeripar számára. A vizsgálatban hat kontinens energiaitalait elemezték, a toplistára azonban kizárólag európai márkák kerültek fel.

Különösen figyelemre méltó, hogy a világ legnagyobb energiaital-piacának számító Észak-Amerika a kontinensek versenyében az utolsó helyen végzett.

A kutatás eredménye nagy visszhangot váltott ki a nemzetközi sajtóban is. Több vezető lap, köztük a Financial Times és a Reuters is beszámolt arról, hogy magyar márka lett a világelső.

A szakértők szerint az eredmények arra is rámutattak, hogy az energiaitalok összetétele kontinensenként jelentősen eltérhet, ami komoly minőségi különbségeket okozhat.

A Magyar Energiaital Szövetség szerint az elismerés bizonyítja, hogy a magyar technológiai és élelmiszeripari tudás világszínvonalú. A szervezet hangsúlyozta: a siker nemcsak szakmai áttörés, hanem komoly nemzeti büszkeség is.

Szörnyű dolog derült ki az energiaitalokról: annál is rosszabbak, mint hittük

A fiatalok körében egyre népszerűbb italok komoly egészségügyi kockázatokat hordoznak. Az energiaital hatása nemcsak rövid távon lehet ártalmas, hanem hosszú távon is súlyos betegségek kialakulásához vezethet.

Beszélni is alig tudott – energiaital-függősége tette tönkre

Egy egészségesnek tűnő, sportos életmódot élő férfi története világított rá arra, milyen súlyos következményei lehetnek egy látszólag ártalmatlan szokásnak. Az energiaital-függőség esetében ugyanis nemcsak az átmeneti pörgésnek van ára, a túlzott fogyasztás akár életveszélyes állapothoz is vezethet.