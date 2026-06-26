Külföldi túrázót kellett kimenteni a visegrádi erdőből – videó

Egy eltévedt turista megkeresésében és lehozatalában kérte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központja a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat segítségét. A hölgy a visegrádi Salamon-toronytól indult el egy körtúrára, azonban nem volt kellően felkészült, és rosszul tervezte meg a napját. A telefonján nem volt internet, papíralapú térképet sem vitt magával, ráadásul, mivel külföldi állampolgárként egyedül tartózkodott az országban, senkinek sem mondta el, pontosan merre szeretne túrázni az erdőben.

Külföldi túrázót mentettek meg a visegrádi erdőben / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Külföldi túrázót mentettek meg a visegrádi erdőben

A megoldást az jelentette, hogy a Tevékenység-irányítási Központ egy angolul jól beszélő munkatársa az egyik telefonvonalon tartotta a kapcsolatot a bajbajutottal, míg a másikon a kutató-mentőkkel egyeztetett. Ebbe a konferenciabeszélgetésbe kapcsolták be a helyszínre igyekvő quad rádióját, illetve olyan munkatársakat is, akik napi szinten szoktak a Visegrádi-hegység ezen részén futni, túrázni, így alapos helyismeretükkel segíteni tudták a pozíció pontosítását.

Végül nagyjából másfél óra egyeztetés és keresés után sikerült megtalálni az eltévedt és addigra teljesen kimerült hölgyet, akit ezután Szentendrére szállítottak és aki szerencsére nem sérült meg, így orvosi ellátásra nem volt szüksége.

Egy nem mindennapi riasztáson vagyunk túl

- vonták le a következtetést a kutató-mentők, akik ezután kiemelték, remélik, a turista levonta a megfelelő következtetéseket ebből a rosszul sikerült túrából, és legközelebb már nem indul neki ilyen felkészületlenül az erdőnek.